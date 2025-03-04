Çocuklara karşı ahlak mı muamelat mı daha önemli ?

ÇOCUKLARA KARŞI AHLAK MI, MUAMELAT MI DAHA ÖNEMLİ?

Cevaba geçmeden önce bir tespiti ifade etmekte yarar vardır. Bugün maalesef bazı müslüman ailelerin çocuklarının din ve dini hayattan uzak kaldıkları müşahede edilmektedir. Bunun altındaki en önemli nedenlerden birinin, anne babaların gerek birbirlerine gerek çocuğa gerekse de diğer üçüncü şahıslara karşı sergiledikleri dine, ahlaka, pedagojik değerlere ters tutum ve davranışlar olduğu gerçeğidir.Öncelikle, Terbiyenin, çocuğun hem karakter inşasını hem de davranış biçimini derinden etkileyen, son derece önemli bir süreç olduğunu ebeveynlerin hatırdan çıkartmamaları, bunu unutmamaları gerekiyor. Anne-babalar ve eğitimciler, çocukları geleceğe hazırlarken “ahlâk” ve “muâmelât” kavramlarını dengeli bir şekilde ele almak zorundadırlar. ‘Halk ve Ahlak ‘kavramlarına kısaca genel bir çerçevede bakılacak olursa; insanınkelimesi ifade ederken,— mükemmel hilkatine/yaratılışına göre Yaratan’ın istek ve emirleri dairesinde yaşama cehd ü gayretini de —(ahlâk) kelimesi ifade eder.Muâmelât ise, insanın davranışları ve başkalarıyla kurduğu ilişkilerle ilgili konuları kapsar. Bu ilişkiler, kişinin en yakınından; eşi ve çocuklarından başlayarak daha geniş dairedeki insanlara kadar uzanır. Ahlakla muamelat arasında sıkı bir ilişki vardır. Zira iman ve İslam, daima ‘Güzel Ahlak’ı emreder, kötü ahlaktan da meneder. ’Ahlak-ı hasene, Güzel Ahlak’ sahibi birinin hal ve tavırları, başkaları ile olan münasebetleri de iyi ve güzel olur. ‘Ahlak-ı Seyyie,Kötü Ahlak ‘sahibi olan birinin de kötü.. Çünkü güzel ahlakın öğeleri güzel huy ve davranışlardan oluştuğu gibi kötü ahlakı oluşturan unsurlarda kötü huy ve hareketlerden oluşur.. Dolayısıyla, esasen içtekiolarak görülür. Bundan dolayı sağlam bir ahlâkî temele dayanmayan davranış kalıplarının uzun vadede kalıcı veya tutarlı olması beklenemez.“Muâmelât” derken; insanın aile içinde, iş yerinde, toplumda ve günlük hayatında sergilediği tavırları, hak ve hukuk çerçevesindeki tutumlarını anlamalıyız.Konuyu izah ederken bir kaç ilkeden bahsetmek gerekmektedir.Çocuğun öncelikle iyi ahlâk sahibi olması hedeflenmelidir.Bu da doğumundan itibaren anne babada güzel ahlaka dair davranışları gözlemlemesine bağlıdır. Ahlaklı olma konusunda anne babanın eğitimli, bilgili, işin öneminin şuurunda olmaları gerekmektedir. Anne babanınbu prensiplere bağlanması durumunda bu onların sonraki davranışlarına istikamet kazandıracaktır. Yani içten ve samimi olmayan davranışlar kalıcı olmadığı gibi inandırıcı da olmaz. Suni, yapmacık davranışlarla samimiyet isbat edilemez.Yalnız şunu da unutmamak gerekir ki Ahlâk, yalnızca sözle dile getirilen bir değer değildir; bizzat içselleştirilerek uygulamaya dönüştürülmeli, tutarlılıkla sergilenmelidir. Ahlaka bağlılık bilhassa aşırı sevinç aşırı sıkıntılı zamanlarda kendini belli eder,İnsanın aşırı sevinç ve aşırı kızgınlık anlarında duygularını kontrol edebilmesi ,içte ahlaki değerlerin içselleştirilmesine,tabiat haline getirilmesine bağlıdır.Çoğu yanlış muameleler bundan kaynaklanmaktadır.Önemli olan sevinçten havalara uçtuğumuz da ,menfaat haz ve lezzet zamanında ahlaki, insanca hareket edebiliyor muyuz?Ya da aşırı kızgınlıkta,kin,nefret ve kıskançlık gibi durumlar da ahlaki olmayı, insanlığı koruyarak öyle davrana biliyor muyuz? Onun için Çocuklar, anne-babalarınınkurdukları ilişkide bu ahlâkî inceliği görebilmeli ve yaşayarak öğrenmelidirler.Özellikleitibaren çocuğun gelişiminde, anne babanın tutumu ve yaklaşımı belirleyici rol oynadığı bilinen bir gerçektir.Çocuğun en temel değerleri ailede anne babasından aldığı gerçeğine göre çocuk, aile içinde muâmelâtın en somut ,güzel örneklerini görmelidir ki o da öyle bir ahlakı muameleyi kazansın. Bu bağlamda anne babanın eşine bilhassa çocuğuna ;. Mesela Anne baba şaka dahi yalana başvurmamalıdır.. Mesela, çocuğa yaparız, ederiz dediği konuları hiçbir zaman unutmamalılar.. Mesela, kitap oku diyen bir ebeveynin hiç kitap okumamaları, namaz kıl diyen anne babanın namazlarını aksatmaları gibi.. Anne babanın küçüklüğünden itibaren çocuklarını öpmesi, kucaklaması, onunla oynaması, başını okşaması vs..bMesela yaşına göre yapabileceği işler vererek hatalarını büyütmemek,bonu yüreklendirmek.Zaman zaman bire bir, baş başa çocukla güzel zamanlar geçirerek (yemek de veya bir sinema da olabilir), onu konuşturmak, kendinden bahsetmesini sağlayacak sorularla onu açmak, onu anlamaya çalışmak.. Hata ve kusurları karşısında veya biriyle bir problem yaşadığında onu dinlemeden, neden öyle yaptığını öğrenmeden suçlamamak.. Bağırıp çağırmak, küfretmek, aşağılamaktan, başka çocuklarla kıyaslamaktan kaçınmak. Bilakis akli, mantıki, ilmi argümanlar kullanarak onu ikna etmeli. Yanlışın niçin yanlış olduğunu enine boyuna çocuğa izah etmelidir.; Karşılanmadığında ise çocukla dertleşerek durumu izah etmesi gerekir.Burada bir kaç örneği verilen bu davranış biçimlerinin bazıları dini ,bazıları da fıtrat ve ihtiyaç temellidir.Hemen hemen hepsi de ‘Güzel ahlak ‘ürünü davranışlardır..Çocuk, anne babasından tüm bu davranışları görerek, hissederek ve yaşayarakbütünlüğünü zaman içinde kavrayacak,algılayacak ve alacaktır.Günümüzde, namazında ve abdestinde titiz davranan fakatçelişki içinde bulunan bazı anne babalar, çocukların dinî duygu ve düşüncelerine farkında olmadan büyük zararlar verebilmektedir. Bu tutarsızlık,aslında iman ve kulluk şuurundaki bir zafiyetin işareti olarak algılanmalıdır.Çocuk, büyüklerinin söz ve davranışlarını arasındaki bağa bakar; eğer ikisi arasında uçurum görürse güven bunalımı yaşar ve dinî yaşantıya mesafeli yaklaşır.ve, çocuk terbiyesinde birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur. Ahlâk, insanın iç dünyasını, niyet ve duygu boyutunu şekillendirirken; muâmelât, bu ahlâkî değerleri eyleme dökme ve topluma yansıtma sürecidir. Çocuğa öncekazandırmak; sonrasında da bu ahlâkî birikimi günlük hayatta, aile ilişkilerinde ve toplumsal etkileşimlerdeşekilde göstermek esastır. Bu yaklaşım, çocuğun hem dinî hem de beşerî anlamda sağlam bir kimlik geliştirmesine imkân verecektir.Bu ve benzeri tavsiyeler sıklıkla tekrar ediliyor olabilir.Bazılarına da klasik gelebilir.Problemlerin devam etmesi göstermektedir ki bu konular ilgililer tarafından her vesile ile dikkat çekici bir şekilde sıklıkla dile getirilip anlatılması gereken konulardır.NUMAN YILMAZ YİĞİT