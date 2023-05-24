Ergenekon'dan çift taraflı ayar

17 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin ilk turunda büyük bir hileyle yüzde 5 oy aldırılarak dikkatleri üzerinde toplayan Sinan Oğan, 24 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını açıkladı. Kimileri Sinan Oğan’ın sözde milliyetçiliğine ve geçmişteki söylemlerine aldanarak böyle bir karar alamayacağını ilk turdan hemen sonra ifade etmişti. Sinan Oğan’ın bu kararı ve satılık biri olduğunu ilk turdan bir gün sonra yazdığım analizde belirtmiştim bu beni hiç şaşırtmadı.











Oğan gibi eğer Muharrem İnce’de seçime katılmış olsaydı ikinci turda büyük ihtimal Erdoğan’ı destekleyecek isimlerden biriydi. İnce’nin ilk turdaki misyonu CHP’nin oylarını bölmekti. İnce, üzerindeki yoğun baskılardan ve misyonunu kısmi olarak tamamladığı için adaylıktan son anda çekildi. Şuan pusuda bekleyen İnce, Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu kaybetmesi halinde CHP’yi karıştırabilecek başka bir planın içinde yer alma olasılığı taşıyor. İnce ince örülen kumpasları bir tarafa bırakıp asıl konumuza dönelim.









Sinan Oğan’ı yakından tanıyanlar onun MİT ve Ergenekon’la bağlantılarını çok iyi bilirler. Birçok kişi seçim öncesi Oğan’ın adaylığıyla MHP’nin oylarının bölünerek Erdoğan’a ve MHP’ye büyük darbe vurulacağı yorumlarını yapıyordu ancak tarihi oy hırsızlığıyla bu durumun tam tersi ortaya çıktı. Anadolu’da Erdoğan’ı destekleyen Devlet Bahçeli’ye kızan ama eli CHP’ye oy vermeye gitmeyen milliyetçi muhafazakar bir kesimde Oğan’a yöneldi. Ancak bu kesinlikle yüzde 5 değildi. Siyasi rüzgarı iyi hesaplayan Ergenekon ve Erdoğan piyasaya sürdükleri aktörleri Oğan’ın arkasındaki bu rüzgarı YSK’nın da üflemesiyle yüzde 5’lik küçük bir fırtınaya çevirmesini bildiler. Buradaki asıl fırtına Erdoğan’ın aldığı yüzde 49’u yüzde 5’e eklediğinizde ortaya çıkıyor. Bahçeli’nin akıllara ziyan bakkal hesabına hepimiz gülmüştük. Anadolu insanı derin hesaplar yapamaz ama basit hesaplar her zaman kafasına yatar, çünkü kolaydır. Şimdi de aynısı yapılacak gibi görünüyor; “Kardeşim 49+5 ne yapar, 54. İşte size 2. turun galibi!” hesap bu kadar kolay olunca zeka seviyesi çok düşük olan insanımızın da olayları anlaması ve kabullenmesi çok kolay oluyor.









Ergenekon’un CHP içindeki Truva eşeklerinin kimler olduğu ilk turda ortaya çıkmıştı. Ancak bu mayın eşekleri misyonlarını tamamlayıp kenara çekildiler. Malum önemli olan mayının patlaması değil mi? Ancak Ergenekon’un ince operasyonları bitmez. Onlar her zaman işi sağlama almayı ister. Ya olağanüstü bir durum olur da destekledikleri Erdoğan kazanamazsa! İşte bunun için CHP’nin içinde derinden derine yapılanan Ergenekon, sahadaki elemanlarından bir diğeri olan Ümit Özdağ’ı da başarılı bir operasyonla Millet İttifak’ının içine ikinci tur öncesi dahil etmiş oldu. Özdağ, Kılıçdaroğlu’yla yaptığı ikili masa toplantısından kalkar kalmaz içişleri bakanı olacağı mesajını bile verdi. Özdağ’ı milletvekili olduğu dönemlerde bir müddet yakından takip etme ve tanıma fırsatı bulmuştum. Süleyman Soylu ve Efkan Ala’nın iç işleri bakanlığı Türkiye’nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Ancak şunu size net olarak söyleyebilirim ki Özdağ’ın İçişleri bakanlığı Ala ve Soylu’yu mumla aratır.



