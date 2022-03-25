Kuntz’u gönderin!

"Penaltı anı çok zordu. O dakikaya kadar oyunu kontrol ettik. 15 dakika Türkiye oyunu dengeledi ve o arada da penaltı oldu. O an, gerçekten çok zordu. 2-2 olsa, her şey değişebilirdi." Türkiye–Portekiz maçını en iyi ve en kısa yorumlayan bu cümle Portekiz A Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos’a ait.











Evet, Maçı kazanan ve üstün olan taraf Portekiz’di. Türkiye Katar’a gitmek için son maçında elinden geleni yapmaya çalıştı ancak olmadı. Bunun birden fazla nedeni var. En önemlisi istikrar. Eğer Türkiye Kuntz veya onun gibi bir başka hocayı 3-4 yıl önce getirip sabırla bekleseydi bugün netice çok daha farklı olabilirdi.









Kuntz, takımda hâlâ sistem arayışında. Oyun ve sahadaki diziliş anlayışı oturmadı. Bu yüzden oyuncular tam performanslarını sahaya yansıtamıyorlar. Örneğin, grup eleme maçlarında Norveç, Letonya, Hollanda, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında 4’lü savunmayla sahaya çıkan bir Türkiye gördük. Bu maçta ise bu sistemin yerine başka bir deneme yaptı Kuntz. Savunmada hiç birlikte oynamayan futbolcular sahaya beraber çıktı. Bu futbolcular iyi de mücadele ettiler. Örneğin Berkan Kutlu, elinden geleni yaptı ve kondisyonunu kullanarak mücadele etti ancak hiç alışık olmadığı mevki de huzursuz görünüyordu. Burada Kuntz, Almanya ve Sırbistan’dan ilham almıştı. Onlar 3'lü savunmayla Portekiz'i mağlup etmişti. Ancak Türkiye, bu denemeyi en az 1-2 yıl önce yapması gerekiyordu. Kuntz, daha yeni ve zamanı yok. Bu riski alması gerekiyordu. Eğer tutsaydı kıl payı Portekiz’i geçebilirdi. Milli Takım'ın Katar’a gidememesi tabi ki sadece burada yazdıklarımdan ibaret değil. Umarım her zaman olduğu gibi daha yolun başında fatura Kuntz’a kesilip yeni hoca arayışına geçilmez. Geçilirse de buna çok şaşırmam. Kuntz’a uzun bir zaman verilmeli. Bu zamanı değerlendiremezse gönderilmeli.









Gözlerin Ronaldo’ya çevrildiği gece Burak iyi bir futbol ortaya koymaya çalıştı. Gol attı ama gollük pası veremedi ve her şeyi değiştirebilecek penaltıyı kaçırdı. Öte yandan attığı goller kadar kaçıran Portekiz'in güzel ve sakin futbolunu da alkışlamak gerek. Onlar daha soğukkanlı ve oturmuş bir oyun ortaya koydular.



