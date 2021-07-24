Miraitowa sloganıyla yarışacaklar

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir yapılamayan spor organizasyonları hızlı bir şekilde gerçekleşmeye devam ediyor. Wimbledon Tenis Turnuvası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Fransa Bisiklet Turu derken şimdide 32. Yaz Olimpiyat Oyunları. Madalya avcısı sporcular için turnuvalar, şampiyonalar ve tabiki en önemlisi olimpiyatlar çok önemlidir. Gece gündüz demeden birçok bedensel ve ruhsal zorluklarla başederek en iyisi olmak için yarışan sporcular hünerlerinin ve emeklerinin yansımasını Tokyo’da ortaya koyacaklar. Çok çalışanların gözyaşlarıyla sevindiği, kıl payı madalyayı kaybedenlerin üzüldüğü olimpiyatlar dünyanın en büyük rekabetinin yaşandığı bir arena. Son dönemde hırslarına yenilen ülkeler ve sporcular çok fazla doping ve yasal ilaçlara başvursalar da sporun gerçek anlamı ve yarışmaların faydaları insanlar için daha ağır basıyor. Umarız ilaçlarla hazırlanan sporcuların hiç olmadığı olimpiyatlara birgün kavuşuruz diyerek bugün Japonya’nın başkenti Tokyo’da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na dönelim. Uzun süre yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olan oyunların, 2021 yılında sıkı önlemlerle gerçekleşmesi yönünde anlaşılmıştı. Elimden geldiği ve takip edebildiğim kadarıyla olimpiyatlarla ilgili zaman zaman sizlerle bazı güzel bilgiler paylaşacağım. Özellikle Türkiye ve Almanya’yla ilgili detaylar üzerinde duracağım. Almanlar Türkleri çok kıskanıyor! Bakalım bu kıskanclık sporda ne durumda olacak hep birlikte göreceğiz.







Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 32. Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşu gerçekleşti. Olimpiyatlar için inşa edilen 1.5 milyar dolar değerindeki stadyumda yapılan açılışa sporcular ve yaklaşık bin davetli katıldı. 206 ülkenin mücadele edeceği dünyanın en büyük spor organizasyonunda 11 binden fazla sporcu ülkesine madalya götürmek için mücadele edecek. Oyunları Eurosport 1, Eurosport 2 ve TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.





Tokyo’da şuan Türkiye'den 50’si kadın 58’i erkek toplam 108 sporcu, Almanya’dan 258 erkek, 176 kadın toplam 434 sporcu bulunuyor. Önceki olimpiyatlarda 1 kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya verilecek. Olimpiyat heyecanı Japonya’nın 41 farklı noktasında yaşanacak. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Müsabakalar esnasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektlerinin kullanılması planlanıyor.





36 branşta toplam 339 altın madalya dağıtılacak





Olimpiyatlarda 36 branşta 339 altın madalya verilecek. 206 ülkeden 11 binin üzerinde sporcu, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, golf, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, kano, kürek, masa tenisi, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme, beyzbol/softbol, modern pentatlon, okçuluk, plaj voleybolu, ragbi, su topu, tekvando, dalga sörfü, 3x3 basketbol, karate, kaykay ve sportif tırmanış branşlarında mücadele edecek. Verilecek 339 madalyadan en fazla payı atletizm branşı alacak. Erkeklerde 166, kadınlarda 155, karışık takımlarda ise 18 altın madalya sahibini bulacak. Atletizmde, erkeklerde 24, kadınlar 23 ve karışıkta 1 olmak üzere toplamda 48 altın madalya dağıtılacak. Atletizmi 35 altın madalyayla yüzme takip edecek.





4 yeni spor branşı geldi, Türkiye Karate ile madalya alabilir





Tokyo 2020'de sporcular 4 farklı branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek. Bunlar; Karate, sportif tırmanış, kaykay ve dalga sörfü. Oyunların maskotu okul çağındaki çocuklar tarafından seçilmesi ise güzel bir detay. Tokyo'da yaklaşık 17 bin okul ve 200 bin öğrencinin katılımıyla yapılan oylamada oyunların maskotunun ismi, Japonca'da "Gelecek" anlamına gelen "Mirai" ve "Sonsuzluk" anlamına gelen "Towa" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan "Miraitowa" oldu. Bu isim, tüm insanlığın kalbinde bulunan geleceğe karşı duyulan sonsuz umudu temsil ediyor.





Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda verilecek madalyalar, geri dönüşüm sayesinde üretildi. Nisan 2017 ile Mart 2019 arasındaki 2 yılda yaklaşık altın, gümüş ve bronz madalya üretmek için gereken metaller, insanlardan gelen küçük elektronik cihazlardan elde edildi.



