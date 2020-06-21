Umudunu hiç kaybetmeyen isim: Zanardi

Bazı insanlar hayatlarında karşılaştıkları saldırılara, engellere ve sıkıntılara dayanamayıp pes ederler. Kendilerini nasipsiz, yorgun ve tükenmiş hisseden bu insanlar, mağlubiyetler karşısında boyun büker kaybettiklerini kabul eder ve kaybolup giderler. Bazı insanlar ise herkesin imkansız gördüğü noktalardan harfler yazar beklenmedik kelimeler telaffuz eder, hatta eşsiz cümleler kurarlar. Alessandro Alex Zanardi işte tam böyle bir isim. Hepimize ilham verecek bir yaşam öyküsüne sahip olan Zanardi, şu an ölümle burun buruna. İtalya‘da geçtiğimiz gün bir kamyona çarpan 53 yaşındaki sporcu, helikopterle kaldırıldığı hastanede geçirdiği beyin ameliyatı sonrası yoğun bakımda. Daha önce de ölümden dönen Zanardi’nin destansı hayat hikayesinden kısaca bahsetmek istiyorum.







1966’da İtalya’da doğan Zanardi, tam bir motor sporları tutkunudur. Ferrari pilotu olmak için daha çocukken hayaller kurar ve 13 yaşındayken tesisatçı olan babasının artan metal parçalarından yaptığı karting arabasıyla yarışlara katılır. 1988 yılında Formula 3 pistinde harika yarışlar çıkarır ve herkesin dikkatini çeker. Formula 1’den teklif alır. Burada yarıştığı ilk takımda istediği başarıyı yakalayamaz lakin pes etmek onun zihninde yoktur. Daha sonra Lotus takımı adına yarışır. Lotus’un Formula 1 aracında yaptığı birtakım teknik değişiklikler, Zenardi’nin başarısına engel olur.





Başarısız geçen Formula 1 deneyiminin ardından hayallerinden vazgeçmeyen İtalyan pilot, Amerika’ya gider ve burada Formula 1 benzeri ancak Formula 1’den daha fazla tur atılan ve daha hızlı araçlarla yarışılan bir sınıfta şansını dener.





Kısa sürede Amerika’da ünlü olan başarılı pilot, toplam 12 yarış kazanarak 2 kez CART şampiyonu olur. CART serilerine damga vuran Zanardi’nin hayatı 2001 Almanya ayağında değişir. Yarışta son pit stopu 142. turunda yakıt almak için yapan başarılı pilot, zaman kazanmak için lastiklerini değiştirmeden pistten çıkar. Ancak yarışa tam dahil olacakken spin atarak bir başka arkadaşına çarpar. Bu korkunç kazadan sonra herkes İtalyan pilotun öleceğini düşünür çünkü kaza anında vücudundaki kanın dörtte üçünü kaybetmiştir ve kalbi defalarca durmuştur. Yaşaması beklenmeyen Zanardi, hayatta kalır fakat 2 bacağını kaybeder. 2 bacağı için yaklaşık 2 yıl ciddi bir tedavi süreci yaşar. Bacakları olmadığı halde tekrar pistlere dönmek için çok büyük bir gayret gösteren sporcunun ortaya koyduğu azim herkesi çok şaşırtır.





O, yüreğinin derinliklerinden gelen sesi yani pistlerde olma aşkını hiç kaybetmemiştir. Bu hırs kararlılığı gören BMW, 2004‘te azimli sporcu için özel bir otomobil yapar. Avrupa binek otomobiller ve dünya binek otomobiller şampiyonasına katılan Zanardi, 2009 yılına kadar 4 kez birincilik kürsüsüne çıkmayı başarır. Yaşı ilerleyince motorlu sporları bırakır ancak birçok pilot gibi emekli olmaz ve çok daha zor bir alana bisiklete geçiş yaparak maratonlara katılır. Bedenin neredeyse yarısı yokken bedensel bir mücadeleye girer. New York, Roma ve Floransa maratonlarında şampiyon olur.





OLİMPİYATLARDA 4 ALTIN KAZANDI





Daima büyük hedefler peşinde koşan ünlü isim, 2012 Paralimpik Yaz Oyunları’nda 2 altın 1 gümüş madalya kazanır. Sayamadığım birçok şampiyona ve turnuvada altın madalya alır. 2016 Olimpiyatları’nda ise 2 altın madalya kazanan efsane isim, yaptığı röportajlarından birinde zorlu hayat yolculuğunu şu şekilde ifade eder; “Motor sporlarından emekli olup el bisikletine yöneldiğimde eşim bile doğru bir şey yapıp yapmadığımdan emin değildi. Ancak bana göre doğru şey yok. Aslında o doğru, ne yapmak istediğimize göre değişiyor. Hayatımı, kalbimin istediklerini yapması konusunda beynimi ikna etmekle geçirdim. Bisiklete binmeye de Londra‘da altın madalya kazanmak için başlamadım. Bisiklete başladım; çünkü bu beni mutlu ediyordu.”





Evet, Zanardi’nin hayatı hepimiz için özellikle de sürekli engellerle savaşmaktan pes edecek olanlar için çok iyi bir örnek. Umarız efsane isim ikinci kez hayata tutunur ve hepimize ilham vermeye devam eder.





Yardımcı hocadan tarihi şampiyonluk







Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) deplasmanda Werder Bremen’i 1-0 yenen Bayern Münih, sezonun bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu galibiyetle puanını 76’ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8’nci, toplamda ise 30’üncü şampiyonluğuna ulaştı.





Bu yıl şampiyonlar liginin de en ciddi favorisi olan Bayern‘in, aslında sezon başında Frankfurt’an 5 gol yiyince adeta dünya başına yıkılmıştı. Ancak kulüp yönetimi tarihi bir karar vererek teknik direktörlük görevine yardımcı hoca Hansi Flick’yi getirerek takımın şampiyon olmasında önemli bir adım attı. Bununla kalmayan idari heyet hocayla 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.





Federasyon olmuş babalarının çiftliği, gelsin madalyalar





Türkiye’deki spor federasyonlarında skandallar bitmiyor. Bu haftada Wushu Federasyonu skandalı yaşandı. Geçmişte "Kızı için 7 Rolex marka saat karşılığında altın madalya" iddiasıyla gündeme gelen Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'ün kızı Elif Akyüz, geçen hafta kurallara aykırı olmasına rağmen Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası’na hem hakem hem de sporcu olarak katıldı. Annesi ve kendisinin verdiği puanlarla şampiyon olan Elif Akyüz’ün bu birinciliğine federasyon sesini çıkarmadı. Ayrıca Dursun Ali Çapaoğlu isimli bir sporcu yarışmada hareketi unutmasına rağmen yeniden yarışmadı ve hiç puanlanmaması gerekiyorken aralarında teyzesinin de bulunduğu hakemlerin puanlarıyla şampiyon ilan edildi.



