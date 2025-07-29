Peygamber mesleği öğretmenliğe dönüşün ipuçları…





Hizmet Hareketi mensupları, malum tiyatro darbe sürecinden sonra Batı dünyası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına cebri hicretler gerçekleştirdiler. İşte bu zorunlu hicretler, bir eğitim camiası diye de vasıflandırılan Hizmet Hareketi’ne mensup insanlar tarafından “öğretmenliğe dönüş” sürecine dönüştürülebilir mi? Bu konuyu bir süredir araştırıyorum; bu husustaki tespit, görüş ve yorumlarımı okurlarımızla paylaşmak istiyorum:





İdeallerimize Uygun Bir Meslek; Öğretmenlik…

ifadesini; Fethullah Gülen Hocaefendi de şu şekilde açarak, “Hâsılı, bence insan, öğretmenliği çok aziz bilmeli, onu bir peygamber mesleği olarak algılamalı ve öyle değerlendirmelidir.” şeklinde vurgulamıştır. Cebri hicret sürecinde insanlarımız; zaruri işler bularak hayatlarını sürdürmek ve geçimlerini sağlamak için çalıştıkları için bu mevzu yeterince ele alınamamıştır. Ancak geldiğimiz noktada; geçici ve bedensel işlerde çalışan, lisans diploması olan arkadaşlarımız bulundukları ülkelerde yaklaşık iki yıllık eğitim süreçlerinden geçerek öğretmenlik yapma imkânı kazanabiliyorlar. Bu uygulamalar ülkeden ülkeye bazı farklılıklar gösterse de genel yaklaşımlar benzer özellikler içermektedir. Öğretmenlik mesleğine yönelmek isteyen arkadaşlarımız bulundukları ülkelerdeki uygulamaları araştırarak izlenecek yol konusunda fikir sahibi olabilirler. Gerek daha önce öğretmenlik diploması almış olan gerekse öğretmenlik dışında herhangi bir üniversite diploması olan insanlarımız belli süreçleri tamamlayarak öğretmenlik görevi alabiliyorlar. Tabii ki gençlerimizin üniversitelere başlarken öğretmenlik bölümlerine yönlendirilmeleri çok önemli ve ayrı bir başlık. Biz burada lisans diplomasıyla Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerine gelmiş olan insanlarımızı ele alıyoruz. Yeni geldiğimiz dünyalarda öğretmenlik mesleğine geçmek biraz sabır ve gayret gerektirse de bu süreci başarıyla geçen insanlarımız var ve hem ideallerine uygun bir mesleği icra etmeleri hem de ekonomik durumları yönleriyle hayatlarından oldukça memnunlar.





Kanada’da Örneği

Ben yaşamakta olduğum Kanada’daki uygulamaları diğer ülkelere de fikir vermesi için özet olarak anlatmaya çalışacağım. Eğer herhangi bir ön lisans, lisans veya mastır diplomanız varsa ve arzu ederseniz; yaklaşık iki yıllık bir eğitim sürecinden geçerek öğretmenlik eğitimi (Teacher Education) alarak öğretmenliğe adım atabiliyorsunuz. Diplomanız herhangi bir alanda olabilir öğretmenlik alanları şart değildir. Örneğin Ontario bölgesinde;12 üniversite yurt dışı diploması olanlara yaklaşık iki yıl süren bir öğretmenlik eğitimi vermektedir. Bu eğitim sürecinde de üniversite eğitim giderleri ve geçim desteği, OSAP eğitim destek uygulamasından alınabilmektedir. Bu öğretmenlik eğitimi (Teacher Education) bazı üniversitelerde kısmen online olarak da verilebilmektedir. Öğretmenlik eğitimini; OSAP karşıladığı ve ayrıca geçim desteği verdiği için öğretmenlik mesleğine yönelmek isteyen insanlarımız halen yapageldikleri işleriyle beraber bu eğitimi de tamamlayabilirler. Alınan öğretmenlik eğitimi, Ontario College Of Teachers (OCT) tarafından onaylanıyor ve Öğretim sertifikası (Teaching Certificate) veriliyor. Bu sertifikayla Ontario bölgesindeki herhangi bir okula öğretmenlik için müracaat edebilme hakkı kazanılmış olmaktadır ki, Kanada’nın diğer bölgelerinde de benzer uygulamalar vardır. Tabii ki bu öğretmenlik eğitimine başlamak için İngilizce yeterlilik belgesi gerekmektedir. Genel olarak üniversiteler IELTS dil sınavından 6.5 puan ortalaması isterken bazı üniversiteler de Kanada’daki üniversitelerin verdiği yerel İngilizce yeterlilik belgesini (ESL) kabul edebilmektedir.

Bu uygulama sürecini Kanada’da tamamlayarak öğretmenliğe başlayan arkadaşlarla görüştüm; kendileri Kanada’da öğretmenlik yapmaktan memnunlar; kararlı bir yaklaşım ve gayretle öğretmenlik yapabilme imkanlarının mümkün olduğunu söylüyor ve çevrelerine tavsiye ediyorlar.

Öğretmenlik diploması olan eğitimcilerse; yukarıda anlattığım öğretmenlik eğitimini alarak ya da College Of Teachers (OCT) kurumuna direkt müracaat ederek yaklaşık iki yıl bekleme sürecinden sonra da eğitim sertifikası alarak öğretmenlik yapabilmekteler.





Benzer Uygulamalar Diğer Batı Ülkelerinde de Var

Evet dostlar, geçici ve bedensel güç isteyen işlerle hayatımızı kazanırken bir yandan da “Peygamber Mesleği” olan öğretmenliğe yönelebiliriz. Amerika, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde ön lisans, lisans veya mastır diploması olan arkadaşlarımız belli bir gayret gerektiren süreci tamamlayarak öğretmenlik mesleğine geçebilmektedirler.

Amerika ve Avrupa ülkelerinde de Kanada’daki gibi benzer uygulamalar söz konusu; önemli olan Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eğitim değerlerini okumuş, benimsemiş ve hayatlarına yansıtmış insanlarımızın Batı dünyasına yaptıkları büyük cebri göçü fırsata dönüştürmeleri ve öğretmenlik mesleğiyle hayatlarına; yeni, ideal bir dünya ufku açmalarıdır. Bu alanı tercih eden arkadaşlarımız hem kendi “iyi insan yetiştirme” ideallerine kavuşmuş hem de yeni ülkelerine faydalı birer birey olma sorumluluğunu yerine getirmiş olacaklardır.