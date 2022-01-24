Etkin pişmanlık ve küfre giden yol

Türkiye’de Tiran ve avenelerinin Hizmet insanlarına yaptıkları zulümlerine dayanak olarak, Hizmet Hareketi ile bir şekilde irtibatı olmuş bazı insanların iftiralarını, yalancı şahitliklerini veya Hizmet insanlarının isimlerine ve bilgilerine dair paylaşımlarını kullanmaktadırlar. Devletin bütün imkanları seferber etmiş olmasına rağmen Hizmet Hareketi’ne ait kanun nezdinde bir suç bulamadıklarından, bu tarz yalancı şahitlere veya Hizmet insanlarını muhbir eden bu insanlara başvurmuşlar ve yalancı tezlerini onların beyanlarına bina etmek zorunda kalmışlardır. Şüphesiz ki, zamanın Süfyan’ının zulümlerine payanda olarak kullandıkları bu insanlar tek tip değillerdir. Bu hale düşmelerinde etkili olan nedenler ve saikler farklı farklıdır. Buna binaen bunlar hakkında konuşurken herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutmadan genellemeler yaparak hepsini aynı kefeye koymak da doğru olmayacaktır. Bununla beraber, işin mahiyetini genel olarak değerlendirmek mümkündür.

“Fakat herkes o karakterde olmayabiliyor; başına gelen musibetlerden sıyrılmak için “Daha kimi tanıyorsun?! ” denince… Veya yazılı önüne koyuyorlar; “Biz, şundan da şüpheleniyoruz, falan sistemde telefon kullanmış, filan sistemde telefon kullanmış! ” … İşte böyle bir şeyden korkunca, elli tane, yoktan, masum insanın ismini alıyorlar. İlaç içiriyorlar… Ve çokları öyle oldu, ilaç içirdi, konuşturdu, sonra götürdü ormanın içine attılar, “Ölsün!” diye. Hâlâ isminden bahsedilmeyen, üç sene evvel kimin kaçırdığı belli olmayan insanlar var!… diğer insanlar da korkuyor… Size bugüne kadar yakın durmuş, dost çerçevesinde kalmış. Dolayısıyla bunların isim verdikleri de olmuştur. Ama şunu samimiyetle söyleyeyim; bunların bütünün sayısı, “yüzde dört”e çıkmaz. ”