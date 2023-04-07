Işık ev alternatifleri

“O nûra, Allah’ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde (mescitlerde) kavuşulur. Oralarda, sabah akşam O’nun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne alış-verişler onları Allah’ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten halden hale döneceği, alt üst olacağı bir günden endişe ederler.” (24/36-37)











İnsanların Allah’ı (CC) bilip tanımaları, gerçek mü’min olmaları ve böylece bütün insanlığa faydalı olacak bireyler haline gelmelerinde, Allah’ın rızasına uygun olarak hazırlanmış mekanlar ve bunlar içerisinde de hususen Işık evler çok büyük bir öneme sahiptirler.









Allah’ın rızasına ve onu başkalarına da duyurup tanıtma vazifesine talip olan insanların kaldıkları bu evlerde, mikro planda, İslâm bütün derinlikleriyle yaşanıp hayata tatbik edilmeye ve hakikat erlerinin sahip olmaları gereken maddi ve manevi donanımlar onlara kazandırılmaya çalışılmaktadır.









Günümüzde Hizmet insanlarının karşı karşıya kaldığı zulümler ve mağduriyetler neticesinde, Hizmet Hareketi’nin birçok kurumları ellerinden alınmış, yaşanan birtakım imkânsızlıklar sonucunda yurtlar ve evlerin sayısında önemli oranda azalmalar yaşanmıştır.









Sayıca yetersiz olan bu yerlerde rehberlik faaliyetlerine duyulan ihtiyacı karşılamak artık mümkün olmamaktadır. Bunun dışında, buralarda kalan herkesin tam rehberlik yapabilecek bir donanıma sahip olmayışları bu mekanların verimliliğini düşürmektedir.









Ayrıca, az sayıdaki bu mekanlarda çok sayıda insanlara hizmet verilmeye çalışılması, evlerde kalanların kaldıramayacakları kadar büyük bir yük haline gelebilmektedir.









Diğer taraftan, bu mekanlarda yerine getirilmesi gereken hizmetlere duyulan ihtiyaç çok fazladır. Bu mekanlarda, geleceğin teminatı ve garantisi olan genç nesillerin ellerinden tutulmaları ve insanlığın hizmetine koşturacak bireyler haline getirilmeleri en önemli meselelerden biridir. Dolayısıyla, bu vazifeyi yerine getirebilecek alternatif mekanlar ve yeni formatlar bulunup geliştirilmeleri gerekmektedir.









Aile Evleri









Tefsirlerde yukarıda verilen âyetteki “evler” hem mescitler hem de mü’minlerin evleri olarak ifade edilmektedirler. Buradan hareketle, gençlerin bir arada kaldığı ışık evlerin dışında, aile evlerinin de rehberlik faaliyetlerinde kullanılmaları düşünülebilir.









Aile evlerinin haftanın belli günlerinde hizmetlerde kullanılmaları bir taraftan ev ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken diğer taraftan evlerin manevi canlılıklarına, bereketlenmelerine ve aile bireylerinin istifadelerine de büyük katkılar sağlayacaklardır.









Burada dikkat edilmesi gereken, bu evlere gelecek olan rehber talebelerin ve aile bireylerinin rollerinin ve vazifelerinin önceden belirlenerek onlarla paylaşılması ve böylece meydana gelebilecek karışıklıkların ve birtakım problemlerin önünün alınması hususudur. Bu konuda bilgilendirme seminerlerinin yapılması ihmal edilmemelidir.









Mini Yurtlar, Pansiyonlar veya Büyük Evler









Mevcut evlerde hem rehberlik yapabilecekler hem de sadece kalacak bir yer ihtiyacını karşılamak için gelenler kalmaktadırlar. Eğer, evlerde gelenleri de bu işlere kazandıracak bir seviye varsa bu da faydalı olabilir.









Fakat, bu evlerde gönülsüz olarak başka alternatifleri olmadığı için kalınıyorsa ve evlerde uygulanan programlar onlara ağır geliyorsa, bu durum çok önemli problemleri doğurma potansiyeli taşımaktadır.









Bu durumdakiler, ilk fırsatta bu evlerden ayrılmakta ve belki de yaşadıkları sebebiyle hizmetten uzak durabilecekleri bir çizgiye kayabilmektedirler. Bu problemin önünü almak için yurtlar çok önemli bir yere sahiptiler. Barınma ihtiyacı olan öğrenciler öncelikle bu yurtlara yerleştiriliyordu. Yurtlarda yapılan rehberlik faaliyetleri sonucunda evlerde kalabilecek bir kıvama gelenlere ise evlerde kalmaları teklif edilebiliyordu.









Günümüzde yaşanan mağduriyetlerden sonra, büyük çapta yurtlar açmak imkânı birçok yerde artık mümkün olmamaktadır. Bu yurtlar yerine, daha küçük büyüklükteki mini yurtlarda veya pansiyon benzeri yurtlarda veya büyük evlerde bu ihtiyaçlara cevap vermek yoluna gidilebilir.









Yurtlar gibi bir idaresi ve kuralları bulunan, aynı zamanda ticari olan bu yapılarda bir taraftan çok önemli bir ihtiyaç olan öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına cevap verilirken diğer taraftan daha genel formatta ve sosyal içerikli rehberlik faaliyetleri yapılabilecektir.









Zamanla, bu gençlerden evlerde kalabilecek seviyeyi yakalayanlara ve gönüllü olarak bunu arzulayanlara ise ev imkânları sunulabilecektir.









Ayrıca, bu mekanların daha küçük yaşlardakilere yönelik düzenlenecek hafta sonu kursları, insani değerler eğitimi ve birtakım manevi programlarda kullanılmaları da mümkün olabilir.









Burada ifade edilen alternatiflere ek olarak, haftanın belli günleri ve zaman dilimleri için kiralanabilecek, okullardan bazı sınıflar ve salonlar, cami külliyeleri içerindeki bazı bölümler, belediyelerin sahip olduğu mekanlar gibi yerlerde rehberlik faaliyetleri ve ışık evlerin bazı fonksiyonları gerçekleştirilebilir.



