Kenarda duranlar, Uzaklaşanlar, Küskünler ve Vefa 1





Yaşanan büyük travmalar, durmadan ve hız kesmeden maruz kalınan mağduriyetler, zulümler, sürekli yapılan algı yönetimleri, medya ve sosyal medya üzerinden yapılan yalan ve yanlış bilgi bombardımanları gibi bazı sebeplerden dolayı Hizmet insanları çok büyük imtihanlar yaşamışlardır ve yaşamaya da devam etmektedirler.

Bütün bunların neticesinde, bazıları yer yer sarsılsalar da bu imtihanları daha kolay atlatabilmiş, yaşadıklarının Allah (CC) ve Rasûlü’nün (SAV) haber verdikleri şeyler olduğunu bilerek hizmetlerine dört elle sarılarak devam edebilmişlerdir.

Bazıları da yukarıda ifade edilen olumsuzlukların etkisinde kalarak ciddi sarsılmışlar, yürüdükleri yolu ve yöntemlerini sorgulamaya başlamışlardır. Fakat, geçen zaman içerisinde, bu yaralarını inayet-i İlahi ile sarabilmişler, gittikleri yolun doğruluğu hakkındaki şüphelerini giderebilmişler ve yapılan hizmetlerin ve bunlarda takip edilen Kur’an’i ve Nebevi metotların ne kadar isabetli oldukları ve bunlara herkesin ne kadar çok muhtaç olduklarını bir kere daha idrak edip hissedebilmişlerdir.

Diğer bazıları ise başlarına gelen bu ifritten sürecin toslaması karşısında çok daha ciddi problemler yaşamışlar, başlarına gelen zulümlerin, mağduriyetlerin sebeplerine ve bunlara sebebiyet verenlere ve yapılan yanlışlıklara ve hatalara yoğunlaşmışlar ve dolayısıyla birtakım kızgınlıklar ve kırgınlıklar yaşamışlar ve küserek bir kenara çekilmeyi tercih etmişlerdir.

Bazılarına ise bu süreç çok ağır gelmiş, Hücümat-ı Sitte’de ifade edilen insi ve cinni Şeytanların çok kullandıkları taktikleri ve stratejileri olan, makam, enaniyet, tembellik, negatif milliyetçilik, tamah ve korku gibi insanın konforunu sağlayan imkânları kaybetmemek veya konforunu tahrip eden durumlara tekrar düşmemek için ve eski rahat ve konforlu hayatlarını tekrar elde edebilmek için Hizmet’ten ve Hizmet insanlarından uzaklaşıp aralarına mesafeler koymuşlardır.

Bu geçen zaman içerisinde, Hizmet’te önemli birtakım kayıplar yaşanmış, sahip oldukları birçok kurumlar ve yapılar ellerinden çıkmış, finansal açıdan büyük sıkıntılar yaşanmış ve hizmetlerde istihdam edilecek eleman kıtlığıyla karşılaşılmış ve hizmet ortamları ve şartları çok büyük değişikliğe uğramıştır.

Dolayısıyla, hizmetlerde nispeten bir duraklama dönemi yaşanmış, önemli bazı hizmetlerde ciddi aksamalar meydana gelmiş ve bir dönem, bunların nasıl çözüleceği ve atlatılacağı ile ilgili neler yapılabileceği hususunda büyük belirsizlikler ve kafa karışıkları ortaya çıkmıştır.

Allah’ın (CC) inayet ve keremiyle, bu karşılaşılan zorlukların aşılması, yeni oluşan şartlara göre yapılması gerekenlerin bulunup uygulamaya konulması ve hizmetlerin tekrar insanların imdadına ve yardımına koşması adın Hizmet insanlarının çok büyük ölçüdeki dertlenmeleri ve duydukları ıstıraplar artık meyvesini vermeye başlamış ve hizmetler hala tam arzu edilen noktaya gelememiş olsalar da ciddi manada ümit verici bir hale gelmişlerdir.

Vefa ünitesini oluşturmak

Bahsi geçen nedenlerden dolayı, tekrar hizmetlere kazandırılması gereken çok insan bulunmaktadır. Aynı zamanda, bu işlerde koşturabilecek donanımlı çok da elemana ihtiyaç vardır.

Daha önce hizmetleri yüklenmiş, yıllarca bu işin derdini çekmiş, aktif olarak hizmetlerde koşturmuş çok sayıda hizmet insanı, meydana gelen yeni şartlar ve ortamlardan dolayı, günümüzde aktif hizmetlerde görev alamamaktadırlar. Bu insanlar, bu uzun yıllar içerisinde çok donanımlı hale gelmişler ve çok tecrübe kazanmışlardır.

Kenara çekilenleri, küskünleri ve uzaklaşanları kazanma adına oluşturulacak bir vefa ünitesinde donanımlı ve tecrübeli olan bu insanlardan istifade edilebilir. Bunlar, kenara çekilenlere veya uzaklaşanlara hitap edebilecek ve onların sorularına cevap verebilecek bir donanıma sahiptirler.

Bu önemli işin hayata geçirilebilmesi için en önemli bir husus ise bu hizmetlerin bir ünite olarak ele alınması, düzenli toplantılarının ve istişarelerinin yapılması ve bu işlerin koordinesini ve takibini yapabilecek bir heyetin oluşturulmasıdır.

Bu hizmetlerde takip edilecek yaklaşımlar, metotlar ve hedefler normal bölge hizmetlerinden farklı olmalıdır.

Öncelikle, ilgilenilmesi gerekenlere yapılacak ziyaretlerde bunların tam dinlenilmesine ihtiyaç vardır. Ondan sonra, onlardan gelen soruların cevaplandırılmasına veya hizmetlerle alakalı hususların konuşulmasına geçilebilir. Soruları cevaplandırma veya konuşmaların bir müzakere havası içerisinde ve monolog olmayan karşılıklı bir fikir alışverişi formatında gerçekleşmesi faydalı olacaktır.

Hizmetleri durmadan anlatıp göstermek

Allah’ın (CC) çok büyük bir lütfu olarak, hayatın değişik alanlarında ve birimlerinde çok güzel hizmetler yapılmakta ve her geçen gün bu hizmetler daha da artarak devam etmektedirler. Şüphesiz ki bunlar yeterli değiller ve daha alınması gereken çok yol bulunmaktadır, ama yapılanlar insanların karamsarlıklarını giderip tekrar ümitlerini canlandıracak ve onları tekrar motive edecek mahiyettedirler.

Maalesef birçok insanın bu yapılan hizmetlerden tam olarak haberleri olmamaktadır. Belirli periyotlarla bu hizmetlerin her seviyeden ve her kesime anlatılmaları ve daha da önemlisi gösterilmeleri çok faydalı olacaktır.

Hizmetlerde koşturanlar bunları yaşayıp gördüklerinden, ümitli, aşklı ve şevkli olup yapılan güzellikleri dillendirirken, bunları görmeyen insanlar ise tam tersi bir karamsarlık ve ümitsizlik içinde ve artık Hizmet’in ömrünün bittiği ve bundan sonrası adına bir şey vaat etmediği gibi düşünceler içerisine girebilmektedirler.

Birçok olumsuzluklarla kuşatılan ve durmadan ümitsizlik telkin edilen insanımıza bu güzellikleri göstermek gerekir ki o menfi çemberden sıyrılıp ve algı yönetimleri ile dayatılan ümitsizlik ve karamsarlık ruh haletinden kurtulup hizmetlere tekrar sahip çıkabilsinler.

Sohbetler

Bir diğer aşamada ise bunların iman ve Kur’an hakikatlerinin konuşulduğu sohbet ortamlarına çekilmesine gayret edilmelidir. Bu sohbet grupları, bu insanların ihtiyacına cevap verebilecek ve katılabilecekleri formatta olmalı ve içeriği de ona göre olmalıdır.

Bu sohbetler ve muhabbetler yüz yüze olabileceği gibi bunun mümkün olmadığı durumlarda online olarak da gerçekleştirilebilirler. Burada hedeflenmesi gereken bunların periyodik hale getirilmeleridir.

Mümkün olduğu kadar hep verici olmaya gayret etmeli ve gerekli kıvam ve uygun zamanı gelinceye kadar bir şey istememe hususunda sabırlı olunmalıdır.

Herkesin muhakkak surette ya bir istişareye ya bir sohbete veya tekrarlanan bir hizmet faaliyetine katılmaları sağlanmalıdır. Bu buluşmalarla manevi beslenmeler, dayanışmalar, bir vücut haline gelebilmek ve zor problemlerin üstesinden gelmek mümkün olabilir.

İnşallah, sonraki yazıda bu konuya devam edelim…