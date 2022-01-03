Sağlam İnsan Kıtlığı

YARIM HEKİM CANDAN, YARIM ALİM DİNDEN EDER 3







Günümüzdeki önemli problemlerden bir tanesi de, dinin temellerini ifade eden prensipler, ölçüler, asıllar, inancın çerçevesini belirleyen esaslar, Cenab-ı Hakkı tanıma adına ortaya konulan disiplinler, haşir ve varlık-insan ve Allah münasebetine dair olan hakikatlerden meydan gelen Usûlüddin’i bilmeyenlerin ve her şeyi kitap ve Sünnet ile test etmeden irşad ve tebliğ yapanların kendileri ile beraber peşlerine takılan insanları yanlış yollara sevk etmeleridir.





M. Fethullah Gülen Hocaefendi, “Usûlüddin ekseni” başlıklı Kırık Testi’de, böyle insanların yol açtıkları büyük zararlara şöyle temas etmektedirler:





“Usûl ve üslûp bilmeyen, Kur’ân’ın temel disiplinlerinden, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mesajından habersiz olan, selef-i salihîni doğru okuyamayan bir insan ister postnişin, ister irşad makamında görünen bir mürşid, isterse etrafında insanların halkalandığı bir şeyh olsun, onun, her zaman değişik oyun ve aldatmalarıyla şeytanın güdümüne girmesi mümkündür. Şeytan, böyle bir kişiye bazen harikulâdeden bazı şeyler göstermek, bazen de kulağına bir kısım sesler fısıldamak suretiyle bir tane doğrunun yanında ona on tane yanlışı kabul ettirebilir ve farklı inhiraflara sürükleyebilir.





Hâlbuki Usûlüddin’i bilen bir insan, vahiyle müeyyed olmadığının farkındadır. O, kulağına fısıldanan, gözüne aksettirilen, kalbine duyurulan veya ihsaslarına seslenen bir şeyi, Kitap ve Sünnet ile test etmesi gerektiğini bilir. Eğer bu şey, Allah’ın kelâmına, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sünnet-i sahihasına veya selef-i salihînin bu iki kaynaktan hareketle ortaya koydukları esaslara uygun düşüyorsa “baş göz üstüne” der, minnet ve şükür duygularıyla onu kabul eder. Aksi takdirde bunların hiçbirisine itibar etmez. Bu açıdan Usûlüddin’i bilmeyen insanların mürşid postuna oturmaları tehlikelidir.”





MÜRŞİDLERİN BELİRLENMESİNDE LİYAKAT ESASININ KAYBOLMASI





Daha önceleri liyakat esasına göre mürşidler belirlenirken, sonraları yaşanan dejenerasyonların etkisiyle babadan oğula veya aidiyetlerine bakılarak bu takdirler yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise bu bozulma had safhaya ulaşmış ve gerekli ilimlere sahip olup olmadıklarına hiç bakılmadan, mürşid olacaklar bir saltanatın el değiştirmesine benzer şekilde bu konumlara getirilmeye başlanmıştır.





Hocaefendi aynı makalede , zaman içerisinde meydana gelen bu büyük tahribatı şu şekilde ele almaktadırlar:





“Nitekim Muhammed Bahauddin Nakşibend Hazretleri’ne göre İslâmî ilimlerden icazet almayan bir insana irşad vazifesi verilmez. Yani bu kişinin, sarf, nahiv ve maânî gibi âlet ilimlerini ve aynı zamanda Fıkıh, Usûl-ü Fıkıh, Tefsir, Usûl-ü Tefsir, Hadis, Usûl-ü Hadis, Kelâm ve Usûlüddin gibi İslâmî ilimleri bilmesi gerekir.



