Yetiştirme programları ve kamplar

Zamanın darlığına ve ihtiyaçların fazlalığına binaen yetiştirme faaliyetlerine yoğunlaşma ve yetiştirme süresini azaltmaya yönelik birtakım faaliyetleri planlamaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bunları planlarken de realiteleri hesaba katmak ve acelecilik hastalığına yakalanmamak da önem arz etmektedir.











Rehberlik tecrübesine sahip olanlar üzerinden rehber eleman temin sürecini hızlandırmak









Rehberliğin ağırlığının gençlere kaydırılması gerektiği daha önce ifade edilmişti. Diğer taraftan uzun yıllar rehberlik faaliyetlerinde bulunmuş çok tecrübeli bir kadro da mevcuttur. Bu kadronun tecrübelerinden istifade edilmesi de çok önemlidir.









Dolayısıyla, rehberlik faaliyetlerinde bu tecrübeli kadronun gençlere ihtiyaç duydukları hususlarda danışmanlık yapmalarına imkân veren bir yapılanmaya gidilmelidir. Her şeyin yeni baştan tecrübe ederek öğrenilmesi şart değildir.









Gençlerden vazife alanlarla bu tecrübe sahiplerinin bir araya gelerek stratejilerin belirlenmesi, yapılacak hizmetlerde kullanılacak yol ve metotların Hizmet ilke ve prensiplerine uygunluğu gibi konuları beraber değerlendirmelerinde fayda vardır.









Ayrıca, gençlerin hizmetinde koşturanların maddi ve manevi donanımlarının tamamlanmasında, yani onların yetiştirilmesinde bu tecrübeli kadrodan istifade etmek gerekir. Bu haftalık periyotlarla olabileceği gibi tatillerde yapılacak daha uzun süreli programlar şeklinde de gerçekleştirilebilir.









Hususen yetişmiş rehber elemanların yetersizliği hesaba katıldığında, yılda bir veya iki defa gerçekleştirilebilecek uzun süreli ve yoğunlaştırılmış hizmet içi eğitim seminerlerinde, gençlerle bu tecrübeli kadroların bir araya getirilmesi ihtiyaç duyulan rehber elemanların yetiştirilmeleri sürecini hızlandıracaktır.









Rehberlerin belli bir yaş üstündeki tecrübeli rehberlerden istifade edebilmeleri ve onlarla aradaki köprülerin kurulabilmesi için gerekli olan ara elemanlarda bu yoğun kamplar sayesinde elde edilebilecektir.









Tabiat içinde kamplar









Bahsi geçen uzun süreli yoğun yetiştirme programlarını realize edebilmek için bunların gençlere cazip hale getirilmeleri gerekmektedir. Bu açıdan uzun süreli yapılacak kampların farklı ülkelerde organize edilmeleri ve tabiatın içerisinde gerçekleştirilmeleri çok faydalı olacaktır.









Gençler özellikle tatillerde farklı ülkeler ve coğrafyaları görmeyi çok isterler. Tatillerde diğer ülkelerde kamp fikrinin cazibesi oldukça yüksektir. Ayrıca, gidilen yerlerdeki hizmetleri ve Hizmet insanlarını görmelerinin onların moralleri ve maneviyatları üzerinde çok olumlu etkileri olacaktır. Bu farklı coğrafyalarda görecekleri, kendileri gibi Hizmet’te bulunan gençlerin varlığı onların motivasyonlarına ve aşk ve şevklerine çok büyük katkılar sağlayacaktır.









Finansman









Aileler çocuklarına götürülmesi gereken rehberlik faaliyetlerine çok önem verirler. Hele hele yeni gelinen coğrafyalarda karşılaşılan gençlerin asimile olma tehlikesi herkesi çok ciddi endişelendirmektedir.

Hizmet insanları evlatlarının rehberlikleri söz konusu olduğunda, her türlü fedakarlığa yapmaya razıdırlar. Kamplar ve diğer rehberlik faaliyetlerinin gerektirdiği finansman problemleri ve zaruretler aileler ile paylaşıldığı zaman bu problemi çözmek için hepsi seferber olacaklardır.









Ayrıca, hicret beldelerinde Hizmet insanları yavaş yavaş iş güç sahibi olmaya başlamışlar ve artık ayakları yere değmeye başlamıştır. Sahip oldukları imkânlar her geçen gün artmaktadır. Mevcut himmetleri dışında rehberlik faaliyetleri için onlara başvurulduğunda da bu problemin üstesinden Allah’ın izni ve inayetiyle geleceklerdir.









Özellikle hem kamp hem tatil formatında organize edilecek bu programlara katılacakların bizzat kendileri ve aileleri de bu finansmana önemli ölçüde destek vermeye razı olacaklardır.









Birlikteliklerin çoğaltılması









Rehberlikte başarılı olabilmenin en önemli şartlarından bir tanesi de rehberlik götürülecek olanlarla birlikteliklerin, arkadaşlıkların, ortak paydaların ve gündemlerin çoğaltılmasıdır. Onlarla beraber geçirilen süreleri arttırmak gerekmektedir.









Kamplar, geziler, piknikler, farklı farklı organizasyonlar ve her türlü sosyal aktivite ve faaliyetlerle bu hedefi gerçekleştirmek mümkün olabilecektir.









Gençlerin, bu dünyada yalnız olmadıklarını, kendileri gibi Hizmet, dava düşüncesine ve insani, milli ve manevi değerlere sahip olan insanların dünyanın her yerinde var olduğunu görmeye ihtiyaçları vardır.









Farklı ülkeler ve coğrafyalarda yapılacak faaliyetlerle bir taraftan bu gayeler gerçekleştirilirken diğer taraftan kendileri gibi olan veya onlara rol model olabilecek insanlarla kurulacak iletişim ve etkileşimlerle bir network meydana getirilmiş olacaktır.









Bütün bunlar, günümüzün en büyük problemlerinden olan, gençlerin toplumdan kendilerini soyutlayarak yalnızlaşmalarının ve asosyalleşmelerinin önünü almakta da çok faydalı olacaklardır. Diğer taraftan, eğer siz bu şekilde gençlerin enerjilerini ve potansiyellerini faydalı ve güzel kanallara yönlendirmezseniz, onları cezbeden ve zarar verebilecek çok sayıda alternatiflere yönelmelerine ve kendilerini kaptırmalarına da engel olamazsınız.









Buna binaen, bu faaliyetleri organize edenlerin çok önceden programlar ve faaliyetler için uygun olan zaman dilimlerini planlayıp bunun duyurusunu yapmaları gerekir ki bu önemli vakitler başka türlü faaliyetlere daha önceden tahsis edilmemiş olsun.









Bu sayede, gerekli hazırlıklar vaktinde tamamlanabilir ve bu zamanlar çok verimli olarak değerlendirilebilir. Ancak o zaman, katılımcılar bu faaliyet ve programlarda maddi ve manevi bir tatmin ve doyuma ulaşabilirler ki bu şekilde meydana gelecek memnuniyetler rehberlik faaliyetlerinin dinamiği, cazibesi, sürekliliği ve devamı açısından çok büyük bir öneme sahiptirler.



