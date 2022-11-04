Hocaların Hocası İsmail Cerrahoğlu

İlahiyat Fakültesi hocaları arasında yaşayan en kıdemli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu 25 Ekim 2022 günü Rabbimizin davetine icabet etti. Doğum yeri olan Hendek’teki aile kabristan?nda toprağa verildi. 1929’da Sakarya’n?n Hendek ilçesinde dünyaya gelen hocam?z Ankara İlahiyat Fakültesinden mezun olup 1960’ta doktoras?n? tamamlad?. “Kur’an tefsirinin doğuşu ve buna h?z veren âmiller” konulu bu tez gerçekten tefsir ilminin önemli bir merhalesini ele al?yordu. Yine ilk döneme ait “Yahya bin Sellam ve tefsirdeki metodu” çal?şmas? ile 1968’de doçentliğe yükseldi. Doçentliğinden önce Tunus ve İngiltere’de uzun süreli kalarak araşt?rmalarda bulundu.





Elli y?l boyunca defalarca bas?m? yenilenen ve en ünlü eseri olup Fakültelerde ders kitab? olarak okutulan “Tefsir Usulü”nü 1971’de yay?nlad? (348 s.) Alan?nda en kapsaml? nadir kitaplardan biri oldu. 1975’de profesörlüğünden emekli oluncaya kadar Ankara İ. F. Tefsir Anabilim Dal? Başkanl?ğ? yapt?. Çok say?da yüksek lisans ve doktora tezine dan?şmanl?k etti. “Tefsir Tarihi”, “İmam-Hatip Liseleri için Tefsir Ders Kitab?”, “Kur’an-? Kerim’den Öğütler” kitaplar? aras?ndad?r. İlmî makalelerini Fakülte dergisi ile Diyanet dergisinde yay?nlad?.





1960-64 öğrencilik dönemimde onu fakültede görmemiştim. Anlaş?lan tez çal?şmalar?nda veya yurt d?ş?nda bulunuyordu. 1968’de Erzurum Atatürk Üniv. Edebiyat Fakültesine Arap dili ve edebiyat? asistan? olarak girdim. Bölüm başkan?m garip bir insand?. İslam dininden ve Kur’an’dan haz etmediğini aç?kça söylerdi. Bir defas?nda bölümdeki bir başka arkadaş Nihat Alptürk ile odas?nda iken şu cümleyi sarf ettiğini hayretle duymuştuk: “Her nas?lsa ben bu Arapça alan?na girmişim. Art?k ekmek paras? olarak ister istemez devam ediyorum.” Üniversiteler tarihinde başka örneği olduğunu sanmad?ğ?m şu gerçekle bu konuyu sonland?ray?m: Bu kişi (Prof. Ahmet İhsan Türek) akademik hayat?nda bir tek doktora dan?şmanl?ğ? yapmadan emekli oldu. (Mesela ben emekli olduğumda 28 doktora, 32 yüksek lisans tezi dan?şmanl?ğ? yapm?şt?m). 1970-71 döneminde bir y?ll?k burs bularak Bağdat’a gitmiştim. Dönüşümde İslamî İlimler Fakültesi yeni başlay?p dekanl?ğ?na Prof. Dr. Kaya Bilgegil atanm?şt?. Bölümümüzdeki durumu yak?ndan bildiğinden bana: “Bölüm başkan?n?z seni iflah etmeyecek, istersen seni bu yeni fakülteye nakil edelim” deyince oraya geçip Tefsir asistanl?ğ?na başlad?m. Erzurum’da bu alanda doktora hocas? olmad?ğ?ndan Ankara’da tek adres olarak Prof. Cerrahoğlu beyin dan?şmanl?ğ?nda çal?şmaya başlay?p 1973’te “Hz. Peygamber’in Kur’an’? Tefsiri” konusundaki tezimi tamamlad?m. Galiba onun yöneticiliğini yapt?ğ? ilk doktora tezini ben haz?rlad?m.









İlahiyat fakültesinin aç?lmas? hakk?nda burada bir parantez açmay? gerekli görüyorum. Tevhid-i tedrisat kanunu ile (1924) medreselerin kapat?lmas?n? müteakip kalan İstanbul Darülfünun İlahiyat Fakültesi de 1933’de kapat?ld?ktan sonra Türkiye’de din eğitim kurumu kalmam?şt?. İkinci Dünya Savaş? sonundaki şartlar?n zorlamas? ile Türkiye, Sovyet Sosyalist Bloku’nun tehdidi karş?s?nda Bat? Bloku’nda yer almaya mecbur kald?. Avrupa Konseyi’ne başvurunca gerekli hürriyet şartlar?ndan birinin de din hürriyeti olduğu görüldü. 1949’da ilahiyat fakültesi ile bir imam hatip okulu aç?lmas? hakk?nda kanun ç?kar?ld?. Fakülteyi başlatacak akademisyenler olmay?nca hukuk, edebiyat, dil-tarih fakülte profesörlerinden bir grup tayin edildi. Fakülteye girdiğim 1960-61 öğretim y?l?nda on küsur profesör aras?nda İslamî ilimler alan?nda tek kişi M. Tayyib Okiç idi. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaş? olmay?p Bosna’l? bir mülteci idi. İhtisas alan? Hadis idi. Fakat başka uzman olmad?ğ?ndan tefsir, f?k?h, kelam gibi temel İslam ilimleri kürsü başkanl?ğ?n? o deruhde ediyordu. Onun asistanlar?: İ. Cerrahoğlu , Talat Koçyiğit (Hadis), Esat K?l?çer (f?k?h), Hüseyin Atay (Kelam) alanlar?nda uzmanlaşt?lar. Sonraki birkaç y?l içinde Mehmet Hatiboğlu, Esat Coşan, Süleyman Ateş gibi asistanlar kulvara girdiler. Zamanla Fakültenin İslamî ilimler vasf? nispeten belirgin hale geldi. Bunda büyük hisse merhum Prof. Tayyib hocam?z?n oldu.









Konumunun hakk?n? veren, son derece tedbirli hareketine rağmen 1968’den sonra fakülte yönetimi onu kadro d?ş? b?rakt?. Fakat İsmail, Talat, Mehmet, Esat, Süleyman bey gibi çok hoca ona sayg?lar?n? ve desteklerini devam ettirdiler. 1974 y?l?nda Okiç hocam?z Erzurum İslamî İlimler Fak. Kadrosuna dahil oldu (Bunda az da olsa bir hizmete beni vesile ettiği için Rabbime şükr ederim). Rektör Kemal B?y?koğlu ve Dekan Kaya Bilgegil onu kadroya almaya kanaat getirince, Erzurum’u ve Üniversitemizi tan?mas? için davet ettim. Gelip on gün kadar Üniversite misafirhanesinde ağ?rland?. Derken Kaya bey bana: “Tayini gerçekleştirmek için Hocam?zdan bir istek dilekçesi al?p getir” dedi. Gidip söyleyince, buruk bir tav?rla: “Bu yaş?ma kadar göreve talip olmad?m” dedi. Kaya beye cevab?n? iletince şöyle demişti: “O zaman, formasyonunu belirttikten sonra, kendisinden ald?ğ?m?z şifahî mutabakat?na binaen” diyerek teklifini haz?rlayal?m” deyip öyle yapm?şt?. 1977 sonlar?nda bu görevde iken vefat etti.









Birkaç y?l sonra İslamî İlimler Fakültesi’ne dekan olacak profesör bulunmuyordu. İsmail Cerrahoğlu hocam?z fedakârl?k etti. Ankara’daki düzenini bozup Erzurum’a gelip fakülteye sahip ç?kt?. 1976-1978 aras?nda üç y?l orada kald?. İmtihan dünyas? olan bu dünyada, onun bu hizmetini takdir edenler yan?nda kalbini k?ranlar da oldu. Kariyerlerinde desteğini gördükleri bu hocam?z?n aleyhinde olanlar ç?kt?. Hayal k?r?kl?ğ?na uğray?p dekanl?ktan istifa etti. Süresini tamamlamak için bir y?l kadar daha orada kal?p sonra Ankara’daki görevine döndü. Y?llar sonra bile unutamad?ğ? bir ac? yaşad?. Erzurum’da iken, hocas?na bir vefa, ayn? zamanda önemli bir ilmî hizmet yapt?. 1978’de “Prof. M. Tayyib Okiç Armağan?” ad? ile bir çok akademisyenin çal?şmalar?n? ihtiva eden bir esere önderlik etti. Önemli gördüğüm bir anekdotunu aktaray?m: Tayyib hocam?z gibi İsmail bey de ifadelerinde ve randevülerinde çok hassas idiler. İsmail Hocam bir vesile ile bana şöyle demişti: “Onunla olan uzun münasebetimizde en az k?rk sefer randevüleştik. Bir defa bile vaktinde buluşamad?ğ?m?z olmad?. Çoğu zaman beş dakika önce gitme halinde birbirimizle karş?laş?rd?k."









İ. Cerrahoğlu bey 1977 y?l?nda benim doçentlik jürimde bulundu. Ayn? dönemde , ayn? jüri benden başka iki aday?n jürisinde de üye imişler. Onlardan biri benim doçentlik tezimi eleştirip olumsuz oy verecek gibi davranm?ş. Bunun üzerine İsmail bey kesin bir tav?rla şöyle demiş: “Değerli arkadaşlar, önümüzdeki üç tez içinde bence en başar?l? olan çal?şma Suat Y?ld?r?m’?n çal?şmas?d?r. Eğer bu kabul edilmeyecekse her üçünü de başar?s?z saymam?z gerekir.” Söz konusu tez “Kur’an’da Uluhiyyet” kitab?m idi. Bunu bizzat kendisi bana söylemişti. Demek İsmail bey, “nurcu” olarak bilinen bir aday?n hakk?n? vermekle ciddi bir risk alm?şt?. O da, Tayyib bey de hayatlar?n?n sonuna kadar kategorize edilemeyecek bir tutum sürdürmeyi başarm?şlard?. Benim çal?şmalar?mda Risale-i Nur’a dair bir şey yoktu. Buna rağmen böyle bilinen birini objektif değerlendirmek ciddî risk almak demekti. O, bu dengesini koruyarak bunu başarm?şt?.









O, yazd?ğ? eserlerle Kur’an-? Kerim’e hizmet etti. Yetiştirdiği binlerce talebe, ilmi ile âmil olmas?, güzel ahlak?, dinî salabette örnekliği ile vefat?ndan sonra da hasenat defterini aç?k b?rakt?. Ayr?ca çok zengin kütüphanesini vefat?ndan y?llarca önce Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’ne bağ?şlamakla, devam edecek sevaplar?na bir bölüm daha ekledi. Rabbimiz onu rahmetine gark edip talebelerini kendisine hay?rl? halefler eylesin.



