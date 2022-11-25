Mustafa Ş. Kavurmac?’y? Uğurlarken

Türkiye’nin ekonomik aç?dan en büyük 200 şirketinden biri olan Ayd?nl? grubun başkan? Mustafa Şevki Kavurmac? bey, geçici dünya gailesinden kurtulup 19 Kas?m 2022 günü ebediyete göçtü. Fatih Camii'nde k?l?nan cenaze namaz?ndan sonra Eyüp Sultan’daki aile kabristan?na defnedildi. Onun as?l önemli özelliği, hayat?n? kendisini var eden yüce Rabbimizin talimatlar?na uygun bir tarzda geçirme gayretinde olmas?yd?. Ne mutlu ona ki, onu böyle bilen on binlerce şahidi var.







Kendisini altm?ş y?ldan beri tan?yan ben de o şahitlerden biriyim. Galiba 1963 y?l? idi. İstanbul’da 26 arkadaş bir arada Risale-i Nur okuduklar? için Emniyetçe göz alt?na al?nm?ş, daha sonra sorumluluğu yüklenen T?p Fakültesi öğrencisi Mehmet Akay gibi bir kaç arkadaş tutuklan?p, diğerleri hakk?nda tutuksuz muhakeme başlat?lm?şt?. Ben Fakülte üçüncü s?n?f öğrencisi iken İbrahim Erkul ile Ankara’dan onlara destek vermek için İstanbul’a gitmiştik. Mustafa bey o zamandan beri hat?r?mda kalan arkadaşlardan biri olmuştu.





1965’te o İktisad Fakültesi son s?n?f?nda iken babas?n?n tavsiyesi üzerine Fatih semtinde bir manifaturac? dükkân? açar. Bir süre sonra işi ilerleyince bütün ailesini de İstanbul’a getirir. Bir yandan ticaretini geliştirirken öte yandan Risale-i nur talebeleri ile, Zübeyir, Sungur, Bekir Berk gibi ağabeylerle irtibat? ile beraber, diğer islamî camialarla da tan?ş?r. Sabahattin Zaim, Nevzat Yalç?ntaş, Esat Coşan gibi hocalarla, MTTB, daha sonra Birlik Vakf? gibi çevrelerin de faaliyetleri ile ilgilenir.





Röportaj vermeme âdetini bozarak Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde Demet Cengiz Bilgen’e 26 Haziran 2011’de konuşur. Gazeteci şöyle yazar: “Herkes Cacharel’i, Pierre Cardin’i bilir ama bu dünya markalar?n?n Türkiye temsilcisi Ayd?nl? grubu az tan?r. Çünkü Mustafa Kavurmac? bey ortada görünmeyi sevmez, röportaj vermez”.





Onun şu sözlerini nakl edelim: Her hafta grup olarak mutad toplant? yapar?z. Toplant?ya yarat?l?ş gayemizi hat?rlatan manevî hakikatlerden bölümler okuyarak başlar?z. Başl?ca hobilerim okumak ve tefekkür etmektir. Hay?r yapmak başl?ca hobim. Burs vermek en çok sevdiğim iş. Müzik de dinlerim. Her gün 5 km. sporcu yürüyüşü yapar?m.

“Tayyib beyi k?rk y?ldan beri, Abdullah Gül’ü öğrenciliğinden beri, keza Bülent Ar?nç’? tan?r?m. Hepsi de bana “Ağabey” diye hitab eder. Ön planda görünmek istemem. Kendi hayat?m? mümkün olduğunca sakin geçirmeye çal?ş?r?m”.





Her nas?lsa 2015’ten sonra on üç şirketi bünyesinde toplayan, 3.800 kadar işçi çal?şt?ran, 57 ülkede 650 mağazas? bulunan Ayd?nl? grup da , k?rk y?ldan beri kendisine ağabey diyen Tayyip Erdoğan yönetiminin h?şm?na maruz kal?r. Üstüne çöken kayyimler vas?tas?yla helal serveti gasp edilir.





“Terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün finansörü olmak” iddias?n?n bahanesini herkes duysun: Meskenlerinde yap?lan operasyon s?ras?nda suç delili diye bulunup adlî emanete al?nan şeyler şunlar: 9 adet 1 dolar, Fethullah Gülen’in baz? kitaplar?, bir adet Fethullah Gülen ibareli süs eşyas?, “S?z?nt?” dergileri, Zaman ve Bugün gazeteleri, “Sonsuz Nur”-Fethullah Gülen ibareli CD. (Haber Türk ve Yeni Şafak gazeteleri 21 Şubat 2020 tarihli nüshalar?ndan).





Sadece bu “suç delilleri” bile beraati için yeterli delil say?lmal?yd?. Bununla değil mahkûmiyet, dava aç?lmas? bile olacak iş değildi. Mahkûm eden de, ettiren de mahşerdeki Büyük Mahkemeden ç?kacak kararlar?n? beklesinler. Zalimler için yaşas?n Cehennem!





Bunlara dayanarak İstanbul 23. Ağ?r Ceza Mahkemesinin 15 y?l, 4 ay ceza hükmüne cevab?nda: “İnsan izzetiyle, şerefiyle , vatan sevgisiyle yaşar. Hayat?m? ülkem için çal?şmakla geçirdim. 80 yaş?ma dayand?ğ?m bugünlerde en âdi iftiralara maruz kald?m. Böyle yaşanm?yor. Böyle yaşamay? zillet kabul ediyorum. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Vatan ve milletine bağl? bir insan?m. On beş bin üniversite talebesinin tahsilini yapmas?na vesile oldum. Hayat?mda hiç haram lokma yemedim. Devletim ve milletim ad?na yap?lacak her türlü çal?şman?n yan?nday?m” “Hayat?m?n hiçbir mevkiinde mahkeme ile muhatap olmad?m. Çok alacaklar?m? dahi mahkemeye vermeksizin sildim. Ama ülkemizin ve vatan?m?z?n böyle şeylerle meşgul edilmesini istemem. Bütün güzellikler, inand?klar?n? yaşayan insanlar?n olsun” dedi.





Merhum M. Kavurmac? kardeşim ile üç hat?ram? paylaşarak yaz?ma son vereyim:

1-1984 y?l?nda hak ettiğim profesörlüğe tayin edilmiyordum. O konjonktürde ilan edilecek tefsir profesörlüğü kadrosuna tüm Türkiye’de benden başka müracaat edebilecek kişi de yoktu. Erzurum’dan İstanbul’a gelmişken kendisini ziyaretim s?ras?nda bunu öğrenince, onca işi aras?nda bu konuda Sabahattin Zaim hocam?z faydas? olacak bir zatt?r diye randevü istedi, Fakültesine götürüp bu hususta tavsiyelerini rica etti.

2-On y?l? aşk?n bir zamandan beri her hafta, seçtiği hikmetli mesajlar?, Cuma günü listesindeki bir çok kişi gibi bana da gönderirdi. Son hicret dönemimde birkaç y?l adresimi verememiştim. Benim de onun da baş?na gaileler aç?lm?şt?. Üç y?l kadar önce adresimi öğrenince vefat?ndan önceki ameliyat?na kadar haftal?k dersleri göndermeye başlam?şt?.

3- Hat?rlad?ğ?m kadar?yla 2014 İstanbul Risale-i Nur Sempozyumunun başlang?c?nda önemli zatlardan gelen 5-6 mesaj okunduğu halde Fethullah Gülen’in mesaj? okunmad?. Söz isteyip okunmas?n? teklif etti. Yüzler gerildi.Organizasyon sözcüsü mesaj?n uzunluğu sebebiyle okunmad?ğ?n? bildirdi. Bu söylem İkna edici değildi, çünkü hiç değilse önemli bir paragraf okunabilirdi. Mustafa bey söylemi samimi bulmad?ğ?ndan, bu uygulaman?n yanl?ş olduğunu,verilen mola esnas?nda bütün dinleyicilerin huzurunda yüksek sesle hayk?rm?şt?. Organizasyon heyeti üzerinde ağ?rl?ğ? olan bir isim olduğundan bu ç?k?ş? çok önemli olmuştu.

Başta aile yak?nlar? olarak yeni nesillere büyük bir manevî miras b?rakt?. Allah onu rahmetine ğark edip, kendisine hay?rl? halefler var etsin.



