Allah kalplerimizi bir eylesin





Bir arkadaşımızın, hüsn-ü zan üzere Mehmet Ali Şengül ve Abdullah Aymaz’a yazdığı şiirleri nazarlarınıza arz ediyorum:



Mehmet Ali Şengül’ün Aziz Hatırasına



Bir ışık doğardı her sabah vakti,

Secdeye varmadan dinmezdi kalbi.

Kur’an’la yoğrulmuş her bir sözü,

Hak yolun neferi, sadık bir kalbi.



Minberde gür sesi yankı olurdu,

Hakkı haykırırken zulüm dururdu.

Bir ömür adanmış dava uğruna,

Söz değil, eylemdi, hep o doğruydu.



Ne malda gözü vardı, ne de makamda,

Sadece Allah derdi, kalırdı daim safda.

Geceler şahidiydi gözyaşının,

Riyâsız kulluğun, tertemiz aşkın.



Dostlukta vefalı, sözde emindi,

Gönüller ekerdi, asla çelindi.

Bir elinde kitap, bir elinde dua,

Yürürdü ümmete, her daim dua.



Artık minberde yok, ama sesin baki,

Kaldı geride tertemiz bir hakîkat akî.

Ne mülk ne şan peşinde bir ömür sürdü,

Rabbine kavuştu, vuslatla güldü.



Ey gerçek imam, ey güzel hafız,

Ruhun şâd olsun, ömrünle yazdın bir naz!

Geride bıraktın iz, bir yâdigâr gibi,

Seni unutmayanlar var, bir ömür gibi..





NECDET İÇEL / 07.08.2025