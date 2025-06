Allah mizanı koydu

Cenab-ı Hak, Rahman Suresinde “O, mizânı (ölçü, dengeyi) koydu” buyuruyor. Yani kâinatta her şey bir ölçü, denge içindedir. Onun için kâinatın meyvesi olan insan da ölçülü, dengeli hareket etmesi gerekmektedir.

Bir mühendis olan Ali İhsan Tola Ağabeyimiz diyor ki: “Sperm 5000 defa büyütülünce, bir kıl kadar olduğu ve kıpırdadığı görülür. Her organı onun içinde mevcuttur. Her organı bir madendir. Mesela kalbin mıknatısla alâkası vardır. Artı eksiye gelince câzibe yani çekim oluyor. Halbuki artı, artıyı itiyor. Kalbin atışları işte bu sisteme göre oluyor. Soğan ve sarımsağın yanında mıknatısın çekim gücünü, kabiliyetini giderir. Mıknatıs sirkeye sokulursa çalışır. Sirke eksikliği kalp krizine sebep olabilir. Ritim bozukluğu sirkeyle düzelir. “Sirke bulunmayan ev fakirdir.” buyuruluyor. Sirke her meyvenin kabuğundan olur.

Fosforun gözle, gümüşün beyinle alâkası var… Evet spermde her organın maddesi var. Bunu ölçecek terazi var mı? Ama meleklerin elinde bu terazi var. Maalesef şu andaki ilaçlarda bu ölçüyü bulmak zor. Meleklerden bu sırrı öğrenmek için melâike gibi olmak lâzım. Çocuklar acip garâib doğuyorsa yanlış müdahale oluyor demektir. Bu hususta rolümüz büyük Ayette buyurulduğu üzere ölçü çok hassas…

‘Kurban hayvanları Cennet hayvanlarıdır. Onlar insan vücudu ile uyumludur.

“Fıtrata, fıtrî muamele gerekir. Bahçeye patates tohumu ektiler. Zararlı parazitler için ilaç kullanacaklardır. Engelledim. O zehirli ilaç yerine bahçeye tavuk, çulluk gönderin dedim. Onlar ve sığırcıklar haşaratı yiyip temizlediler. Patatesler iki katı oldu. Böyle fıtrî müdahaleden berekete vesile oluyor.

“Hüsrev Ağabey’i hapisanede kâtillerin koğuşuna koymuşlar. Koğuş ağasına hapishane idaresi “Bunlar çok kötü, vatan hâini… Bunlara her türlü kötülüğü yapabilirsiniz.” dedikleri için, koğuş ağası “Bütün yatağını yorganını alın bunun, kuru yerde mermer üstünde yatsın.’ diyor. Hüsrev Ağabey bu tutuma itiraz etmeden ibadetlerine, dualarına devam ediyor. Üç gün sonra koğuş ağası gelip ağabeyimize soruyor: ‘Ben her türlü, pek çok günahı işledim. Ben de ne dersen var. Şimdi bu durumda Allah beni affeder mi?’ diyor. Hüsrev Ağabey onu ‘Sen Allah’ın mağfiretinden de mi büyük işledin?’ diyor. O, ‘Allah’ın mağfiretinden büyük günah olur mu hiç?’ deyince, ‘Allah bütün günahları mağfiret eder. Yeter ki, bir daha işlememek üzere nasuh tevbesi olsun!’ diyor. Bu sefer o, diğer mahkûmlara ‘Bana bakın, Allah benim gibisini affederse sizleri hayli hayli affeder. Haydin namaza başlıyoruz!.. “Hazırlanalım” diyor. Sonra da ‘Biz bu Hocaya üç gün zulmettik. Şimdi yataklarımızı üst üste yığalım üç gün o en üstte yatsın biz de kuru yerde yatalım!’ diyor.

* * *

13 Ekim 2016’da İmam Warisüddin Muhammed’in kızı Leyla Muhammed Abla ile Chicago’ya gittik. Orada ablanın amcasının torunu Sultan Rahman Muhammed’i ziyaret ettik. Eşi Nâdire Hispanik Müslüman, beraber bir parka gittik. Leyla Muhammed Abla dedi ki: “Ben 50 sene evvel çocuktum. Ailem bana: ‘Bak seni tehdit etmişler. Sakın bu parka gitme!.. Afrika kökenlileri ya dövüyorlar veya öldürüyorlar.’ dediği için buradan hep uzak duruyordum.’ dedi. Sonra bir anıtın yanına geldik. Orada babası Warisüddin Muhammed’in taş üzerinde kabartma resmi vardı. Aynı yerde yine liderlerden Martin Luther King’in de kabartma bir resmi var… 1966’dan sonra değişim başlamış, müsbet gelişmeler bu hâle getirmiş.

* * *

Chicago’da “İman Vakfı”nın da ziyaret ettik. Vakıf Başkanı Dr. Rami Neşaşibî isimli bir genç. Amerika’da yetişmiş bir Filistinli… Doktorasını da Amerika’da yapmış. Maaşı yüksek bir işi bırakıp, o bölgedeki Afrika kökenli problemli gençlere kendisini adayıp onları yetiştirmeye gayret ediyor. Kendisini o zamanki Amerikan Başkanı Obama, Beyaz Saray’a davet ediyor. Yaptığı işler hakkında bilgi aldıktan sonra kendisine danışman yapıyor. Gerçekten gayretleri takdir edilecek birisi. Hizmet Hareketini biliyor. Bazı arkadaşlarımızla da görüşüyor.