Durmadan yol alan pişman olmaz





Pırlanta Serisinde şöyle bir ifade var: “Yürüyen askerlerin omuzlarındaki bayraklar daha muhteşem görünür.”

Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinin zor şartlarında bile Risaleler yazılmış. Yani en ağır ve sıkıntılı durumlarda bile hiç boş durulmamış ve mübarek eserler bırakılmış…

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Diyalogları çok önemsiyoruz. Güzergah emniyeti açısından bile önemi çok büyük. İnsanlarla görüşür, hem onları yakından tanır, kendimizi de bütün samimiyetimizle anlatıp tanıtabilirsek. Bilhassa birleri bin eden üst seviyeden insanlarla diyalogumuz olursa, Hizmet’e bir fiske vurulduğunda, bütün dünyada ses verilir. Sanki cihan ihtizaza gelir!

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1998’de M. Fethullah Gülen Hocaefendinin Vatikan’a gitmesi kesinleşince, ondan önce hazırlık yapmak üzere Alaaddin Bey, Roma’ya gitti. Gitmeden önce bana “Bu haberin Hürriyet gazetesinde çıkması çok uygun olur. Ben Ertuğrul Özkök ile görüştüm. Siz haberi hazırlayıp ona gönderin…” dedi.

Vatikan’ın İstanbul temsilcisi Maroviç tercüman olarak giderim, diye para biriktirmiş. Fakat ona “Burada Türkçe bilen tercüman var.” demişler. O da bu biriktirdiklerini getirip Hocaefendiye “Ben gidemeyecekmişim, bu biriktirdiklerimi eğitim hizmetlerinde harcarsınız” diye getirmiş. Hocaefendi de Azerbaycan’da öğretmenlik yapan kanser hastası bir ablanın tedavisi için o parayı göndermiş. Cumartesi, Pazar tatili münasebetiyle Maroviç akrabalarının ziyaretine gitmiş. Dönüp geldiğinde telefonuna üst üste pek çok mesaj bırakıldığını öğrenmiş: “Neredesin Vatikan’daki tercüman vefat etmiş. Uçak biletin hazır… Tercüman olarak sen geleceksin!” notunu duyunca ‘Hocaefendiyle beraber uçağa binerek Roma’ya yola çıkmış…

Uçak havalandıktan bir müddet sonra gazeteler servis edilip Hocaefendi, Hürriyetin manşetinden öbür günkü Papa görüşmesi haberini görünce çok şaşırmış!

İnişten sonra havaalanında kendisini karşılayan Alaaddin Bey’e tavır göstermiş. Otele gelince, “Hocam bu tavrınızın mânasını anlayamadım” deyince, ‘Siz ne yapıyorsunuz böyle! Haberi görünce hemen geri dönmeyi düşündüm. Sonra Allah’a dayanıp devam etmeye karar verdim. Her şeyi ben size söylemek zorunda mıyım? Adamlar, “Papa ile de görüşürse bu işin önü alınmaz. Ne yapıp yapalım engelleyelim. Gerekirse bir suikastla öldürelim planı yapmışlar. Ben bu görüşmenin sessizce olmasını istiyordum. Siz bunu âşikar ettiniz!” demiş…

Daha sonra Hocaefendi “Otelde o gece Cenab-ı Hakka çok dua ettim: ‘Allah’ım bunların ileri gelenlerinin rüyasına Hz. İsa Aleyhisselam ve Meryem Validemiz girsin de İslamiyet ve Efendimiz (S.A.S.) hakkında güzel mesajlar versinler. Güzel bir hava meydana gelsin…’ dedim…” dedi.

Görüşmeden döndükten sonra bizlere “Maroviç, Vatikan’da önemli yerlere de götürdü. Hatta Cevşen okudu.” dedi. O Vatikan dönüşünden sonra gazeteye uğramıştı. Cevşen meselesini sordum: “Bu Ramazan ayında tebrik için Müftü Salahaddin Efendiye uğramıştım. Bana dedi ki: Ramazan ayında olduğumuz için sana çay, kahve ikram edemiyorum ama sana Türkçe bir Cevşen hediye edeyim.’ Ben de baktım Allahımızın güzel isimleri… Ben onları okuyorum.” dedi.

Hatta öbür sene Ramazan-ı Şerifte Gazeteciler ve Yazarlar Vakfında bir iftar yemeği vermiştik. Yemekten sonra dua olarak Maroviç, Cevşen’den Esma-i Hüsnaları okuyarak dua etti… Haber yapmak için gelen bir muhabirimiz bana gelip, “Cevşen meselesini nasıl yazacağız. Hocam onların da mı ayrı bir Cevşenleri varmış? Ne diye haber yapayım?” dedi. Güldüm. “Hayır, onların ayrı bir Cevşeni yok. Bizim okuduğumuz Cevşen’in Türkçe mealli olanından bir bölüm okudu. Yanlış bir şey yazma!” dedim.

Özümüze ve kökümüze düşman olup İkinci Selim zamanında kurulan gizli teşkilat… Devletin en hayati noktasına sızıp gücü ellerine geçirdikleri için Hizmet’in dünya çapındaki bu inkişafını bir türlü hazmedemediler. Neticede bu şiddetli kızgınlığın biraz yatışması için Hocaefendi ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu sefer onlar, bu işi, İslamî görünüme sahip olanlarla anlaşıp onların icra etmesi, hatta Hizmeti kökünden kazıması için gizli ve derin bir anlaşma yaptılar…

Ne diyelim, Allah haklarından gelsin…