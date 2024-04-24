Hollanda'da yüzyıllık gemide iftar

Arkadaşımız gazateci BASRİ DOĞAN | AMSTERDAM’dan bildiriyor:



Hollanda’nın Amsterdam şehrinde sosyal ve kültürel faaliyetleri öne çıkan Burgerhart Amsterdam gönüllülerinin ortak girişimiyle yüz yıllık bir gemide ilk defa bir iftar düzenlendi.

Farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra Hollandalıların da büyük ilgi gösterdiği gemi iftarına çok sayıda davetli katıldı. Aralarında 60’ı aşkın Hollandalı katılımcının yanı sıra, Avrupa Parlamentosu CDA Milletvekili ve CDA Grup Başkanı 1. Sıra AP Milletvekili adayı Tom Berendsen, Liberal Parti VVD Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayı Lennart Selamink, Tiyatro ve kabara sanatçısı Nilgün Yerli, Hollandalı Sanatçı Süvari, Hollanda Kiliseler Birliği Başkanı, Amsterdam Semt Belediye yetkilileri, semt başkanları Amsterdam ve çevresinden hizmet gönüllüleri katıldı.

Tarihi gemideki iftar programını düzenleyen Burgerhart Vakfı Amsterdam yetkilileri: “İlk defa yüzyıllık bir gemi olan Het Wapen van Nederland’da diyalog amaçlı iftar düzenledik. İslamiyet’i ve Müslümanları Hollandalılara doğru anlatmayı hedefliyoruz. 1924 yılı yapımı yüz yıllık bir gemide ortak iftar masasında insanları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İftar gemisine herkes tanıdığı bir Hollandalıyı davet etti. İftar masalarında diyalogların kurulmasını hedefledik. Burada kurulan dostlukları devam ettirmeyi planlıyoruz.”

BİRBİRİMİZİ DİNLEMEYE VE ANLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR



Avrupa Parlamentosu CDA Milletvekili ve CDA Grup Başkanı 1. Sıra AP Milletvekili adayı Tom Berendsen ise, “Bugün ilk defa bir iftar akşamına Burgerhart Amsterdam vasıtası ilk defa davet edildim. İlk defa Amsterdam’da tarihi bir gemide çok güzel bir iftar günü düzenlenmiş. Dünyada ve ülkemiz Hollanda’da insanların birbirlerini tanımaya ve konuşmaya sohbet etmeye ihtiyaçları var. Bunun yanında birbirilerimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Birlikte yaşama katkı amaçlı Burgerhart Amsterdam iftar faaliyetini alkışlıyorum. Ramazan hakkında mesajım bu birlikteliklerin tüm yıl boyunda devam etmesi.”şeklinde konuştu.

HER DİNİN AVRUPA’DA EŞİT ŞEKİLDE YER ALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Liberal Parti VVD Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayı Lennart Selamink ise “Ramazan ayı gerçekten güzelliklerin daha net bir şekilde ortaya çıktığı bir ay. İnanmak, farklı dinler ve birlikte ortak bir sofrada buluşmak son derece önemli. Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayı olarak bu tür toplumsal bütünlüğü sağlayıcı programları takdir ediyorum. Hıristiyan, Yahudi, Müslüman ve Ateist herkesin eşit bir şekilde Avrupa’da yer almaları için mücadele vereceğim. Ramazan’ın verdiği ilham inanların için son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum. Son olarak mesajım Ramazan Bayramının tüm herkes için mutluluk getirmesini diliyorum. Herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.” dedi

‘İFTAR GEMİSİNDE OLMAKTAN GURUR DUYDUM’

Hollandalı Tiyatro ve Kabara sanatçısı Nilgün Yerli ise şunları söyledi: “Buradaki iftar gemisi ramazanı anlatmak adına son derece önemli idi. Hollandalı ve Türkiye kökenli bir Müslüman olarak bu etkinlikle gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bu olumlu inisiyatifi hayata geçiren Burgerhart Amsterdam Vakfına çok teşekkür ediyorum. Ramazan kardeşlik, Ramazan saygı ve manevi duyguların öne çıktığı aydır. Ramazan herkesi içine alan önemli bir aylardan bir tanesidir. Bunu bize yaşattılar.”









HERKES KENDİ DİLİNDE ORUCU ANLATTI

Yeşil Sol (GL-PvdA) Muhammed Nabih “Samimi duygularım ile şunu söylemek istiyorum. Çok olumlu ve sıcak bir hava vardı iftar gemisinde. Neşeli bir ortamda güzel sohbetler oldu. İftar gemisinde sadece Müslümanlar yoktu. Farklı dinlerden insanlar da vardı. Herkes kendi dininde orucu anlattı. Bu son derece önemli idi. Burada olduğum için çok memnunum.” şeklinde konuştu.

Zaanstad Kiliseler Birliği Başkanı Kok Klaver ise, Burgerhart Amsterdam ile farklı diyalog programlarında son 3 yıldır birlikte ortak yaşama katkı amaçlı faaliyetler yaptıklarını söyledi. Klaver “Bugün ilk defa iftar gemisinde çok sayıda insan ile Nuh peygamberin gemisinden yola çıkarak böyle güzel bir iftar akşamında birlikte olmak son derece gurur verici. Biz farklı dinden olarak hepimiz aynı Allah’a inanan insanlarız. Tekrar herkesi başta gönüllüleri kutluyorum. Böyle güzellikleri bize yaşattıkları için.”

Hollandalı Sanatçı Süvari de iftar programına ayrı renk kattı. Sanatçı yeni albümü Enkaz’dan , İngilizce, Hollandaca ve Türkçe eserlerini seslendirdi.









Benzeri programların dünyanın pek çok yerlerinde yapıldığını da biliyoruz. Bu bakımdan çok güzel faaliyetler ümitlerimizi besleyip kamçılar. Cenab-ı Hakkın lütuflarına sonsuz hamdler ve şükürler ederiz.



















