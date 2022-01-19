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Meşgul olduğumuz vazife

Safvet Senih

Safvet Senih

19 Oca 2022 16:35

    • Madem güneşten daha parlak, Cennet ‘ten daha güzel bir Kur’an ve İman Hizmetiyle meşgulüz onun diğer meselelere ağırlığına göre değer verelim. Hiçbir zaman işimizi gücümüzü bırakıp bizce mâlâyani tweetlerle meşgul olmayalım. Hele hele zehirli fikirlerini telkin eden, bunun için çeşitli usullerle kendi sahalarına çekip şüphe ve tereddütler içinde bırakıp asıl işimizden alıkoyanların tuzaklarına düşmeyelim. O kumpasçılarla bizzat uğraşan arkadaşlarımız var. Zaten onlar gerekeni yapıyorlar. Vaktimizi onlarla uğraşıp boşa harcamayalım. Zaten öbür tarafta “Allah’ın sana verdiği zamanı nerede harcadın?” diye soracaklar. Bir de onların tesirinde bazı insanlar hakkında su-i zanna düşmüşsek, hatta iftiralarına iştirak etmişsek, işte dünya ve âhiretimiz hebâ olmuş demektir. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin.


    19 Oca 2022 16:35
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