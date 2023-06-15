Rüşvet çarkının içinde yaşayabilmek





Senirkentli Ali İhsan Tola Ağabeyimiz, bir orman mühendisi olarak içten geçen olayları şöyle anlatıyor: “İlk defa benim tayinim Florya'ya çıktı. Türkiye'nin en güzel yeri reisicumhurun ??emanetçileri yer. Gittim, gördüm. Her gün 25-30 yıl biryan yapılıyor; kaşıklar tabaklar tam… Antalya'ya bir yere mesâî memuru olarak geldiğimizde, bir de baktım. Masada şarap var. İçki için geçmek… Milletin imkanları ile. Oysa bir vatandaş ormandan bir çalı götürülse zabıt tutulurlar. Rüşvet verenlere bir şey yok. Ama köylünün iflahını kesiyorlar. Şimdi elemanları ile mücadele edebiliriz; tuhaf bir mücadele…









Rüşvetçiler 'Seni öldürmüyoruz' diye tehdit ediyorlar. Beni çıkarmak için müfettiş gönderiyorlar. Tabiî rüşvet musluğu kapandı. Ben de 'Teftiş için namuslu adam gönder. Eğer rüşvet çarkının içinde hırsızlardan ise kabul etmemeli, ifade vermem' diyorum. Bu sefer 'Bunu ne görüşme?' diyorlar. Neyse ki beni Baş müdürlüğe hükmedebilir. Ben oradakileri de biliyorum. 'Ben bu adamlarla çalışmam' dedim. Beni atamıyorlar. Çünkü mecburî hizmetim var. 'Mecburî hizmeti doluncaya kadar Maraş'a gidiyorum' diyorlar. Doktorlar da bana, Maraş'a veremez diye üç aylık rapor verdiler. 'Raporu tanımlıyoruz' diyerek beni kullanmış gibi göstermek istediler. Ben de 'Ben ayrılmadan sizi açığa çıkardınız. Buna rağmen benim raporum var. Memur hasta olursa ve mazeret durumunu raporla gösterirse, siz müstafi diyemezsiniz' dedim. O zaman maaşlar iyi bir maaşla 45 altın alıyorum. Eğer keşfederseniz gidersem o gün için 10 lira veriyorlar. Ayda on keşfetmek gitsem. 100 lira da ondan alıyorum. Neyse ki, uğraşmaktansa, 'İstifa ediyorum' dedim. bazıları da 'Yahu bu kadar para bırakılmalı mı?' diyorlar.









“Dayım Said Bilgiç, İrfan Aksu ile Hürriyet Partisi'ne girdiler. Ağabeyim ve kayınbiraderim Dr. Tahsin Tola bu partiye girmedi. Ben istifade ettikten sonra kendimi tamamen hizmete verdim ve Sav köyüne gittim. Orada Hüsrev Ağabeyin mumlu kağıtlara yazdığı Risaleleri teksir makinesiyle çoğaltıyoruz. Orada V. Şaban, Mustafa Gül ve Ali Gül dördümüz görevlisiyiz. 24 saat çalışıyor. Üstad o maaşım yerine günlük 25 kuruş veriyor. birlikte geçinmeye çalışıyor. Zaten normal memuriyete sahip olmak millete hizmet için girilmesi gereken Üstad Hazretleri Münazarat Risalesinde söylüyor. 'İmaretten, devlet kapısında geçinmek âcizlerin ve dilencilerin işidir.' diyor.









Florya'da, oradaki görevliler koyunları kebap yemekleri yerlerken, ben asla yemez, dışarıdan bir şeyler alır yerdim. Ağzımdan bir lokma geçmedi. Onlar uğraştılar ama yediremediler.









Daha sonra Hacı Kemal ve Tuzcu Cahit Erdoğan gibi değerli kişiler Hocaefendi'nin yanına gidiyorlar. Bu arkadaşların yeri doldurulamaz. Cahit Erdoğan, kendisi için bir tuz fabrikası kurdu. Yürütülen ne teklifler geldi ama o 'Ben Hocaefendi'nin vaazlarını konuşmalarını bantlarla kaydedip tespit ettiğini.' diyerek hizmetine devam etti. Kanser oldu, oğlu nefesine kadar vefalı kaldı.









Üstad Hazretleri benim hizmette kalmamı, annemde yanında kalmamı istiyor. Annemin bunun için Üstad'dan izin alıp üzerine yanına gitmemizi istedi. Neyse ki huzuruna… Valide dedi ki: 'Efendim, ben ihtiyarım, bana hizmet etmesi için Ali İhsan'ı senden istiyorum. Bunlar bir kardeş üzerine… Hepsi dağıldılar. Bunun yanında kalmak bana iyi geliyor. Bunu bana ver.' Üstad da 'Ben de ihtiyarım, Ali İhsan'ı bana ver' diyor. Karşılıklı olarak bu konuşmalar üç defa devam etti. Sonra dördüncü defa valide tekrar edince, Üstad Hazretleri, 'Senin yanında kalsın ama benim hizmetimde olsun. Artık bundan sonra Ali İhsan'dan dünyalık bir şey istemek. Bitti.' dedi. Validem de “Tamam' dedi. Annemin okuması yazması yoktu ama hiç boş sözü yoktu. Ağzından çıkan her şey hikmetli Ümmî ama imanı çok kuvvetliydi.



