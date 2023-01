Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Allah gerçeği açıklamak için bir sivrisineği, hatta onun ötesinde olan bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu bilirler. Kâfirler ise ‘Allah böyle misal vermekle ne kastediyor?’ derler. Allah bu misal ile birçoklarını şaşırtır dalâlete atar. Yine onunla birçoklarını hidayete ulaştırır. Ancak fâsıklardan yoldan çıkmış günahkârlardan başkasını şaşırtarak dalâlete atmaz.” (2/26)











Hacc Suresi’nde ise “Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak verin. Sizin Allah’tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da, bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de, kendinden istenilen de, kaçan da kovalayan da ne kadar güçsüz!” (22/73)









Üstad Bediüzzaman Hazretleri Eskişehir Hapishanesi’nde bir hatırasını “Lâtif Nükteler” kitapçığından şöyle okuyoruz: “Seher vaktinde, sinek, karınca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis açıldı. Süleyman Rüştü’ye dedim ki: Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifelerine kıymetleri vardır. Evet, bir kitap, kıymeti nispetinde nüshaları teksir edilip çoğaltılır. Demek sinek cinsinin de ehemmiyetli vazifesi ve büyük kıymeti var ki, Cenab-ı Hak, o küçücük kaderi mektuplarının ve kudret kelimelerinin nüshalarını çok teksir etmiş, çoğaltmış. (Bu meseleyi izah için Üstad Hazretleri denizlerin tertemiz olması için, et yiyen hayvanlarla çok büyük temizlik yaptırdığını… Yeryüzünün temizliği için kartalların vazifeli olduğunu, eğer onlar olmasa dağda bayırda ölen hayvanların leşlerinin her tarafı hem iğrenç kokularla hem de çirkin görüntülerle her tarafı kirleteceklerini… Ayrıca karıncaların da küçücük hayvanların cenazelerini, nimetin küçücük parçalarını ve tanelerini toplamak vazifesiyle karıncaları temizlik memurları olarak, hem İlahî nimetin küçücük parçalarını teleften ve çiğnemekten ve hakaretten ve abes olmaktan korumakla ve küçücük hayvanatın cenazelerini toplamakla, sıhhiye memurları gibi vazifelendirilmişler.)









Aynen onlardan daha mühim sinekleri dahi, insanın gözüne görünmeyen, hastalıkların mikroplarını ve zehir maddesini temizlemekle sinekler vazifelidirler. Değil mikropları nakledenler bilakis sinekler, mikropları emmekle o zararlıları istihaleye uğratıp çok bulaşıcı hastalıkları önleyenlerdir. Yani sinekler hem sıhhiye memuru, hem temizlik neferleri, hem de kimyagerlerdir. Bir sineğin kanadı ve vücudu ne kadar harika bir Rabbanî Sanat olduğuna lâtîfâne bir işaret olarak, meşhur Yunus Emre’nin bu fıkrasını ne güzel bildirir:





“Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yüklettim

Kırkı da çekemedi, kaldı söyle yazılı (yere serili)”

“Sanatı karşısında akılların hayrete düştüğü Zât, ne yücedir.”





* * *





Konya’da 1983 Kasım’dan 1987 Kasım’a kadar eğitim hizmetlerinde bulundum. Ben de imam hatipliyim ama Konya İmam-Hatip Okulu’nda öğrenciler Sızıntı dergisini alıp “Açıkça Allah’tan Peygamberden bahsetmeyen, sinekten, böcekten, örümcek ve inekten bahseden dergi” diyerek yırtıyorlardı. Nevşehir’deki yurdumuzda kalan İmam-Hatip öğrencileri döven öğretmenler vardı… Ne yazık ki, Hizmete düşmanlardı. Şimdi devleti ele geçirdiler ve bir mafya usulü devletin gücüyle üzerimize geliyorlar. Ama ne gariptir ki, asırlar öncesinde Kur’an’da beyan edildiği gibi Bakara Suresi’nde müşriklerin “Allah bu misallerle (inekten, sinekten, arıdan örümcekten bahsetmekle) ne murad ediyor?” diye itiraz ve alay ediyorlardı. Ki şimdi bunlar birer İmam-Hatipli olarak bu ayetleri de biliyorlar. Ne diyelim Cenab-ı Hak onlara basiret ihsan etsin. Âmin.