Uganda'da şahit olunanlar



Eyüp Beşir arkadaşımız, Uganda'da 2024 Kurban Bayramı’nda müşâhede ettiklerini yazıp göndermiş. Ben de geç de olsa aktarmaya çalışacağım:





2018 yılından sonra bu sene yine kurban bayramını Uganda’da geçirmeyi karar verdik. Toplamda 5 erkek ve 3 bayan ile toplamda 8 kişilik bir grupla, Time to Help derneğinin organize ettiği ve toplanan kurbanları ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmak için yapılan Uganda gezisine tekrar katılmış olduk. Geçen 6 senede ülkede belirgin bir değişim fark edilmekteydi; otoban yapılmış, havaalanı çok genişlemiş ve yenilenmiş, ulaşım imkanları çoğalmış.



Bayram sabahı namazı, 800 civarında talebesi olan okulun mescidinde kıldık. Bayram sohbetini Uganda’da talebelere yönelik Eğitim Danışmanı olan yerli bir kardeşimiz yaptı. Enfes Türkçesiyle istiğna ve kanaat konulu Hocaefendinin bir makalesini yorumlayarak bizlere aktardı. Namaz sonrası Türkçe hutbeden sonra İngilizce hutbeyi de okulda öğretmenlik yapan yerli bir kardeşimiz okudu.





Namazdan sonra Avrupa’nın farklı yerlerinden ve Amerika’dan gelen misafirlerle Uganda’da bulan hizmet kadrosu uzun süre ayrı kalmış dostların hasret gidermesi gibi sarmaş dolaş bayramlaştıktan sonra hep beraber Galaxy okulunun spor salonunda enfes bir şekilde hazırlanmış olan bayram kahvaltısını hep beraber yaptık. Kahvaltı sonra gelen bütün çocuklara zarf ile bayram harçlıkları verildi.





120 binin üzerinde muhtaç aileye et dağıtıldı

Kahvaltı sonrası mezbahanelerde vekâlet yoluyla toplanan kurbanlar kesilmek ve dağıtılmak üzere çeşitli yerlere gidildi. Farklı yerlerden toplanan kurbanlar sayesinde bu yıl Uganda’da toplamda yaklaşık bin 900 büyükbaş kurban kesildi, yaklaşık 120 binin üzerinde muhtaç ailelere dağıtıldı ve senede bir kereliğine de olsa yüzbinlerce insan kurban eti yeme imkanı bulmuş oldular. Kurbanın dördüncü gününden itibaren Uganda’nın başkenti Kampala ve Jinja şehirlerinde yapılan hizmetleri görme amacıyla geziler organize edildi. Bütün hizmetleri burada anlatmak mümkün değildir. Sadece bir kesit anlatılacak olursa, yapılan hizmetleri temsilen bir kaç örnek verilebilir.





1. Türkiye’de 2016’dan sonra başlayan bazı talihsiz olaylar sonrasında Uganda’da bulunan Türkiye uyruklu hizmet gönüllülerinin bir kısmı, Ugandalı yetkililerinin tavsiyeleri ile ülkeyi terk etme durumunda kalmışlar. Bunun neticesinde okul öğretmen ve idareciliği veya talebe hizmetleri gibi oradaki hizmetler, yerelde yetişen yerli arkadaşlar tarafından çok güzel bir şekilde sahip çıkıldığı gözlenmekteydi.



2. “Nile Humanitarian Development Agency” isimli yardım derneği tarafından kalıcı ve sürdürülebilirliği olan fakirlikle mücadele adına bir çok başarılı projeler gerçekleştirilmektedir. Bunlara örnek olarak 3 tanesini zikretmek isterim.





- Dikiş kursu: Bizlere göre çok eski bir sistem olan ayakla pedalla çalışan dikiş makineleri ile 3 aylık blok eğitimi ile 35 civarında bayana terzilik eğitimi veriliyor. Eğitim sonrasındaki imtihandan en iyi puanı alan 5 bayana birer makine hediye veriliyor. Böylece her üç ayda bir 35 aileye yeni bir gelir kapısı açılmış oluyor. Devlet yetkilileri tarafından da çok takdir edilen bu projelerin devam etmesi ve genişletilmesi arzu edilmektedir. Önümüzdeki süreçte su tesisatçılığı, kaynakçılık, marangozluk gibi mesleklerle plakalı da kurslar açılmak istenmekte.



- Keçi bağışı: Buhari’de geçen şu hadisin rehberliği altında muhtaç ailelere ikişer keçi hediye edilmekte: “Kırk iyilik vardır. Bunların en üstünü, birisine sağıp sütünden faydalanması için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim, sevâbını umarak ve mükâfâtını Allah’ın vereceğine inanarak bu kırk hayırdan birini işlerse, Allah Teâlâ onu bu sebeple cennete koyar.” (Buhari, Hibe, 35; Ebu Davud, Zekat, 42). Senede 4-5 yavru yavrulayan keçiler kısa sürede bir ailenin et ve süt ihtiyaçlarını giderip ailelerin sağlıklı beslenmeleri ve ileriki zamanda da bir gelir kaynağı olası hedeflenmekte.



- Civciv bağışı: Keçi bağışında olduğu gibi, ailelere civcivler ve bir yıllık yemleri bağışlanmakta ve kısa bir sürede tavukların olması ve sürdürülebilir bir şekilde yumurtaları ile ailelere hem gıda hem de yeni bir gelir kaynağı oluşturulmakta.



- Bisiklet bağışı: Belirlenen mahallelerde, oradaki resmi yetkililerin seçmesi ile yardıma muhtaç ailelere birer bisiklet hediye edilmekte. Bizim için belki sadece gezme aracı olan bisiklet, bu yerlerde su ve yük taşıma aracı olarak hizmet ederek aile bireylerinin günlük işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamakta. Ayrıca başkalarının yükünü taşıma sayesinde de, aileye yeni gelir kapısı olarak hizmet vermekte.



