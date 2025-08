Önce insan olmak

U¨zerinde yas¸adıgˆımız du¨nyada her canlı tu¨ru¨nu¨n kendisine has o¨zellikleri mevcuttur. Bu o¨zellikler ve güzellikler,birbirlerinden c¸ok farklıdır. Go¨zlemciler ve bu is¸in uzmanları tarafından belgesellerle bize anlatıldıgˆında dikkatimizi c¸ekerler ve hayranlıkla bunları izler ve seyrederiz. Kendi aralarındaki is¸ bo¨lu¨mleri, birbirlerine saygıları, digˆer canlılarla aralarındaki ilis¸kiler insanogˆlunun hep merak ettigˆi konular olmus¸tur.

Arıların kilometrelerce uzaklardan bal toplamaları, digˆer arılara hareketleriyle yo¨n tarifleri, kovandaki is¸ bo¨lu¨mleri karıncaların aralarındaki is¸ bo¨lu¨mleri, go¨c¸men kus¸ların havadaki uc¸us¸ nizamları, hep mu¨kemmellik o¨rnekleriyle doludur.

I·nsanogˆluna gelince durum tamamen farklı bir tablo arz etmektedir. Her tu¨r hareketinde kendisine iradi bir serbestiyet verildigˆinden insanlar arasında her c¸es¸it davranma s¸ekilleri go¨ru¨lebilmektedir.

Bu davranma bic¸imlerinin birbirlerini rahatsız etmeyecek s¸ekilde olması ac¸ısından insanogˆlunun varoldugˆu gu¨nden itibaren, gerek ilahi (peygamberler ve kutsal kitaplar vasıtası ile), gerekse kendi aralarında konsensuslar (kanunlar, du¨zenlemeler) olus¸turularak bir toplum du¨zeni temin edilmesi hedeflenmis¸tir.

Bunların bu¨yu¨k o¨lc¸u¨de uygulanabildigˆi toplumlarda huzur ve gu¨ven ha^kim olmus¸tur. Uygulanamayanlarda ise, huzursuzluk, kargas¸a ve tero¨r meydana gelmis¸tir.

Tek insandan itibaren toplumu meydana getiren fertler,

toplumun farklı katmanlarında yer almaya bas¸lamıs¸lardır. Genel toplum du¨zeninin prensipleri yanında, bu her bir katmanın da kendine has kuralları olus¸mus¸tur. Tu¨m bu prensip ve kurallar, hep huzurlu ve adil bir toplumun ins¸ası ic¸in olmus¸tur.

Bu su¨rec¸te ic¸inde bulundugˆumuz zaman dilimine gelindigˆinde, bir yandan teknik ve teknoloji, digˆer yandan ulas¸ım vasıtalarının gelis¸mesiyle cogˆrafi ve ku¨ltu¨rel uzaklıklar birbirleriyle koms¸u olmus¸, ic¸içelik yas¸amaya bas¸lamıs¸lardır. Artık her an, her yerde, insanlar,farklı ku¨ltu¨r, ırk ve milletten problemlere mu¨s¸terek c¸o¨zu¨mler, u¨retmek durumundadırlar.

I·s¸te gelinen bu noktada, hemen her c¸es¸it sosyolojik go¨ru¨s¸u¨n hemfikir oldugˆu bir deyim o¨n plana c¸ıkmıs¸tır: “I·nsan olma ortak paydası”. Aslında bu durum yeni bir tespit, go¨zlem ve degˆerendirme degˆildir. Gerek semavi dinler, gerekse her devrin filozof ve sosyologları, bu ortak paydanın üzerinde ısrarla durmus¸lardır. Gec¸mis¸ten o¨rneklerle, yas¸adıkları iyi ve ko¨tu¨ hatıralarla hep bu konuya parmak basmıs¸lardır: ‘’o¨nce insan olmak’’.

Kendi konumu, pozisyonu ne olursa olsun karşıdakinin de bir insan oldugˆunu bilmek, hatırlamak ona go¨re davranmak, gec¸mis¸te oldugˆu gibi gu¨nu¨mu¨zde de c¸ok bu¨yu¨k bir o¨nem arz etmektedir.

Mevlana, bu konuda daha da ileri giderek, bu konuyu sadece insanların kendi aralarındaki mu¨nasebetlerle daraltmayıp, tu¨m ka^inatı ic¸ine alan bir c¸ember halinde genis¸letmis¸tir. “Yaratılanı hos¸ go¨r yaratandan o¨tu¨ru¨’’.Tabii bo¨yle bir ufka sahip olununca, hadiseler daha genis¸ bir ac¸ıyla degˆerlendirilir. O zaman neticeler de daha degˆerli olur.

I·nancımızın temel dinamiklerinden biri olan kader, bazılarının yoluna su serper ve onları bir yerlere getirir. Bazılarını da apayrı yerlere go¨tu¨ru¨r. Bir bakıma, bu durum gec¸ici ve sınırlı bir du¨nya hayatı ic¸in tiyatrodaki roller gibidir. Herkes rolu¨nu¨ iyi oynamak konumundadır ve zorundadır. C¸u¨nku¨ senarist veya yo¨netmen herkese bir rol bic¸mis¸.

Kimsenin kendi rolu¨nu¨ en o¨nemli go¨rme lu¨ksu¨ yoktur. Her rol o¨nemlidir.

Durum bo¨yle olunca, kim olursa olsun, her insan, her an bu bilinc¸ ic¸inde o¨nce insan olmanın gereklerini yerine getirmeye c¸alıs¸acaktır, c¸alıs¸mak zorundadır. Bas¸kalarının, o¨tekilerin, muhatapların bu prensipleri c¸igˆnemesi, asla ona da c¸igˆneme hakkı vermez. O, daima yerini muhafaza etme durumundadır. Bas¸kaları onu kandırabilir, suistimal edebilir. O da bunlara karşılık olarak onları kandırma ve suistimal etme durumuna girmeyecektir. Pek tabii kendisi de bu durumlara du¨s¸memek ic¸in gerekli tedbirleri alacaktır, uyanık olacaktır.

Oturup kalkması konus¸ması, bas¸kalarıyla muameleleri hep bu “o¨nce insan olma” c¸izgisi ic¸inde olanlara yine ku¨ltu¨ru¨mu¨zde “ha^za^ beyefendi”, “gerc¸ek bir I·stanbul beyefendisi” gibi tanımlamalar da getirilmis¸tir.

Bizim kendi ku¨ltu¨ru¨mu¨zde belli zaman dilimlerinde ortam, o kadar verimli olmus¸tur ki, toplumun bu¨tu¨n katmanlarında, degˆil bunların bazı o¨rneklerini go¨rmek neredeyse tu¨m katmanlarda bu gu¨zel davranıs¸ları “o¨nce insan olmayı”, yas¸am bic¸imi haline getirmis¸lerdir. Biz, s¸imdilerde bunları birer efsane gibi, menkıbe gibi dinleyip, birbirimize gu¨zel o¨rnekler olarak anlatıyoruz.

İdarecilerin tebdil-i kıyafetle halkın ic¸ine karıs¸maları, fakirlere yemek verirken bile, onların onurlarını rencide etmemek ic¸in alacakaranlıkta ve kapalı kaplarla evlerine go¨tu¨ru¨lu¨p yapılması, “Gururlanma padis¸ahım, senden bu¨yu¨k Allah var” s¸eklinde halkın padis¸ahı Cuma namazı c¸ıkıs¸ında selamlaması, Peygamber efendimizin (SAV), Mu¨slu¨man olmayan birinin cenazesi gec¸erken ayagˆa kalktıgˆında yanındakilerin “bu Mu¨slu¨man degˆil” demeleri- ne kars¸ın “ama o bir insan” s¸eklinde buyurmaları, okyanustan bazı ku¨c¸u¨k damlalar gibi misallerdir.

Maalesef gu¨nu¨mu¨zde, gerek yanlıs¸ bir egˆitimden gerekse yanlıs¸ telakkilerden kaynaklanan devamlı bir ikilem ic¸inde bulunuyoruz. Bu durumları,dogˆru tes¸his etmeye bas¸ladıgˆımıza go¨re, bunların tedavileri de orijinalin gu¨nu¨mu¨z versiyonu ile yapılmaya bas¸lanmıs¸tır ve devamının da gelecegˆine inanıyoruz. Fizikteki enerji kanunu da bunu bize so¨ylemektedir. E=mc2 (Enerji= ku¨tle x hızın karesi). Yani o¨nce insanlık, sonra yogˆun gayret, ama hızlı hareket ederek...

Kolay degˆil her neticenin bir faturası vardır. “O¨nce insan olma” gayretinin karşılığı da herhalde ucuz bir fatura olmamalıdır.

Degˆmez mi?