Dolar tamamen kontrolden çıkabilir!

Dünyada herkes dolara hücum ederken, Fed’in yardımı olmadan Türkiye gibi döviz açığı rekoru kıran bir devletin bu savaştan sağ çıkması imkânsız. Ya çok zengin bir rezerviniz olacak ya da petrol-doğalgaz denizi üzerinde yüzeceksiniz.
Rezervlerin hâli içler acısı ki iki aylık ithalatı bile karşılamaya yetmez.
IMF PARA SAÇARKEN ERDOĞAN...
Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) SDR (Özel çekim hakkı) üzerinden en az 6 milyar dolar kaynak temin etme imkânı var ki bunun için herhangi bir şart da yok.
Vaktinde “IMF’ye 5 milyar dolar borç verdik” yalanı ile milyonları aldatan Erdoğan için böyle de olsa borç istemek kolay değil tabiî.
Salgının sebep olacağı ekonomik krizin 1929 Büyük Ekonomik Buhranı’nı çoktan geride bıraktığı artık sır değil.
IMF, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Türkiye’nin ihracat pazarlarında daralmanın yüzde 10’a yaklaşacağını belirtiyor ki bu tahminlere göre Korona salgını bitse bile bizim için kriz yeni başlamış olacak.
İhracatta düşüş, turizmde çöküş ve yüzde 17’yi geçen bir işsizlik dahildeki tüketimin de öyle kolay toparlanmayacağını haber veriyor.
Krizin tahribatını azaltmak için devletlerin açıkladığı yardım ve destek paketlerinin milli gelirlerine oranında Türkiye (15 milyar dolar) sonlarda yer alıyor. Almanya'nın paketi şimdilik 700 milyar euro.
Ertelenen borçlara her ay faiz işleten bankaların batık kredi kalemi iki ay sonra şişecek. Üretmeden, satış yapmadan o borçların ödenmesi mümkün mü?
HALK SEFALETE TERK EDİLİYOR
Krizde yardım etmesi icap eden vatandaşa IBAN numarası vererek “bağış yap” çağrısında bulunacak kadar acziyet içine düşen AKP lideri Erdoğan’ın “Kimsenin yardımına ihtiyacımız yok.” sözleri mevcut tabloda halkı eşi görülmemiş bir sefaletin beklediği manasına geliyor.
Tekalif-i Milliye veya Varlık Vergisi gibi acı reçeteler ilan edilmese de hakikatte devlet vatandaşın ambarındaki buğdaya kadar göz koymuş vaziyette.
Tek adam rejiminden taviz vermeden Batı liginden destek alınamayacağına göre İran, Çin, Kuzey Kore ve Rusya’da olduğu gibi halk otoriter bir rejimin dişlileri arasında maddi ve manevi acılar çekmeye devam edecek.
Yoksulluk yeni Türkiye’nin yeni normali olacak.
DOLAR ARTARSA ARTSIN!
Kaptan pilot ve yardımcısı irtifa kaybetmeyi “hızlanıyoruz” diye anons edecek kadar yalan söylemekten hicap duymuyor.
Yolculara da son dualarını etmekten ve vasiyetlerini yazmaktan başka yol kalmıyor.
“Dolar artarsa artsın. Bize ne!” diyenler için bir misal: 1 Ocak 2009’da tedavüle çıkarılan 100 TL, 65,4 Amerikan Doları’na tekabül ediyordu.
17 Nisan 2020’de 100 TL sadece 14,4 dolar ediyor. 11 senede 100 TL'nin 79,1 TL'si buharlaşmış.
Bir başka ifade ile 100 liranın alım güce 18,9 liraya inmiş.
Altın ve dolarda kâr satışları ile geri gelişi büyük yatırımcılar çifte kazanca dönüştürüyor.
Her düşüş alım için fırsat olarak görülüyor. Cuma günü tekrarlandı bu hareket.
Halkın daha fakirleşmesine yol açan sinsi devalüasyona çare bulunmazsa doların tamamen kontrolden çıkması an meselesi…