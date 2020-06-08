Krizde batmayan rejim!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye’nin kendi siyasi ve iktisadi krizinin tuzu biberi oldu. Hükûmetin krize karşı attığı adımlar, komedyen Cem Yılmaz’ın cips reklamındaki “Ürünümüzün bir özelliği de suda batmamasıdır” repliğini hatırlatıyor.







Suya düşsek de sırılsıklam olsak da son 5 yılda yüzde 40 fakirleşsek de batmıyoruz.





24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile resmiyet kazanan Erdoğan tipi başkanlık sisteminde ikinci yıl geride kalırken elde var hüsran!





Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargının yanında “4’üncü kuvvet” diye nitelen medya artık tek adam rejiminde piyade vazifesini üstlendi.





Patronlarına verilen ballı ihalelerin diyet borcunu medya havuzunda yüzen kalemşorlar imza attıkları yalan haberlerle ödüyor.





MEDYA KAPIKULU, TBMM NOTERLİK





Medya, havuzlu villalarda, stadyum localarında Havana purosu tüttürmenin keyfini süren kiralık kalemlerin teslimiyeti ile Saray’ın kapıkuluna dönmüş yasama ve yargı vitrin süsünden ibarettir.





Nitekim yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Saray’dan gelen kanun tekliflerini onaylayan Noterlik gibi hizmet veriyor.





Vaktiyle “bağımsızlık” esası üzerine inşâ edilen Adliye teşkilatı ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) menfaatini koruyan ve kollayan, o menfaate halel getiren her şahıs ve kurumu bertaraf eden kadife eldiven giymiş bir boksöre döndü.





Tek adam rejimlerinin en bariz özelliği krizde batmamalarıdır. Enflasyonda dünyada ilk 10 arasında olmak ya da nüfusa oranla işsizlikte yine ilk 10 arasına girmek teferruattan ibarettir.





Bütçe açığını kapatmak için Merkez Bankası’na 5 ayda 90 milyar TL karşılıksız para bastırılması da mühim değildir.





Gıcır gıcır banknotlarla kamu bankalarına konut, taşıt, tatil ve bilumum ihtayaçlar için piyasa şartlarının altında faizle kredi verilmesi şuurlu bir siyasi tercihtir.





VATANDAŞI BORÇLANDIR Kİ BİR YERE KIPIRDAYAMASIN





Halkı borç batağında daha da çaresiz ve bağımlı hâle getirmek gibi seçimde kalıcı oy manasına gelen bu hareketlerin tehlikeli olduğunu işgüzar iktisatçılar terennüm ede dursun AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan bildiği yolda emin adımlarla ilerliyor.





Hazine’nin anahtarını teslim ettiği damadı Berat Albayrak kendisinin bir dediği iki etmeden her gün yeni bir icatla Hazine’nin köküne kibrit suyu döküyor. Dolayısıyla milletin ocağına incir ağacı dikiliyor.





Döviz, altın ve diğer emtia işlemlerinde Kambiyo Vergisi’ni 5 kat artırarak yüzde 1’e çıkartmak ya da dövize bir gün valörlü işlem şartı getirerek muhtemel bir bankalara hücum karşısında vakit kazanmak ufuktaki kızılca kıyametin ayak sesleridir.





DÖVİZ HESAPLARINA MÜDAHALE





Yapı Kredi Bankası’nın 10 bin dolar ve altında kalan tutarda döviz tevdiat hesabı açmayacağını ilan etmesi ile Merkez Bankası’nın 20 milyar TL “yatırım taahhütlü avans kredisi” için vanayı açması hep aynı yere götürüyor.





Merkez Bankası karşılıksız para basarken diğer taraftan bankalara “Sizin sırtınızdan döviz kazanacağım.” mesajı veriyor.





Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, TCMB kaynaklı 18 milyar TL’lik 10 yıla kadar vadeli yatırım taahhütlü avans kredisin bugün itibarıyla yüzde 7,75 sabit faiz mukabilinde tahsis etmeye başladı.





Bu krediden küçük esnaf ya da AKP’ye yakın olmayan sanayicinin istifade edeceğini ümit eden varsa son iki yıllık zaman zarfında olup bitenlere tekrar bakabilir.





Krizde batmayan rejimin bir hazırlığı daha var. TBMM Başkanlığı’na sunulan yeri torba kanun teklifi ile Türkiye Vakıflar Bankası’nın (Vakıfbank), Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.





SINIRSIZ BORÇLANMA YETKİSİ





Tıpkı Varlık Fonu’nun KİK’ten ve her nevi teftişten muaf olduğu gibi Vakıfbank’ın konut, arazi, emlak işlemleri de milletten kaçırılıyor.





Torbada yok yok… Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türk Eximbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım) sermaye ihtiyacını karşılamak maksadıyla Hazine sınırsız borçlanabilecek.





2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limit 151 milyar TL idi. Bu limit mayı ayı itibarıyla dolduğu için minare için yeni bir kılıf dikiliyor.





Artık vatandaş da olup biteni kabullendi bile. Nasıl kabul etmesin ki!





BATSA DA “BATTI” DEMEK YASAK





Sorgulayanın nezarethanede sorgulandığını, Alattin Çakıcı gibi azılı bir mafya lideri tahliye edilirken, siyasetçilerden yazarlara eline çakı almamış on binlerce masum insanın zindanlarda çürütüldüğünü gören milyonlar sindiriliyor.





Memleket batsa da “battı” denilemeyen bir siyasi ve iktisadi model Türkiye’yi nihayetinde Kuzey Kore, Çin, İran, Suriye ve Rusya gibi rejimlerin biraz demokrasi ile harmanlanmış bir sentezine ulaştıracak.





O sentezin de lutf edildiği kadar hürriyetten, vergilerin belli bir zümre arasında taksim edilmesinin akabinde kalan paralarla iktifa edilecek kadar kazançtan başka bir karşılığı yok maalesef.





Türkiye’nin önünde tek yol var: Şoförü değiştirmek…



