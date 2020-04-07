Size yolcu olduğunu kim söyledi?

Katar-Türkiye güzergâhında Koronavirüs salgınında bile esrarengiz geliş-gidişler devam ediyor.







Ölümcül yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını (pandemi) sebebiyle 27 Mart 2020 tarihi itibarıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kararı ile bütün dış hatlar seferleri durduruldu.





Yasak çift yönlü. Türkiye’den uçuşlar kadar diğer bir ülkeden Türkiye’ye dönük uçuşlar da yasak! Bir başka ifadeyle yasak kalkmadıkça havalimanlarımıza değil yolcu uçağı, yabancı bir hava yolu şirketine ait drone bile iniş yapamaz.





KATAR HAVA YOLLARI UÇAKLARI MUAF!





Gelin görün ki Katar yasaktan muaf! Katar’ın başşehri Doha’da Hamad Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Yeni Havalimanı’na her gün 1 direkt sefer düzenleniyor.





Seferler ise 300 kişilik Boeing 787 tipi uçaklarla Qatar Airways tarafından yapılıyor. İsteyenler İstanbul’dan Katar’a da uçabiliyor.





İstanbul’a komşu vilayet Kocaeli’nden girmek yasak, ancak Doha üzerinden uçak seferi serbest!





Böyle karantina düşman başına!





Bilenler gayet iyi biliyor ki maksat korsan yolcu taşımacılığı üzerinden para kazanmak değil.





Her bilet 10 bin TL gibi afaki bir fiyattan satılsa 300 kişilik uçakta günlük hasılat 3 milyon TL eder.





Dönüşü de ilave edelim. Gün sonunda 6 milyon TL için mi bu korsan seferler?





Hatırlayalım: Katar, 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında ayakkabı kutularından fırlayan kara paranın zulalarından biriydi.





KATAR EMİRİ İLE ERDOĞAN İLİŞKİSİ





Katar Emiri Şeyh Temim ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın samimi ilişkilerinin sebebi tamamen duygusal!





Koronavirüs salgınında karantina kurallarını hiçe sayarak halkın sağlığını ateşe atanlar, Katar Hava Yolları’na dost işi bir kolaylık sağlamıyor.





Gelen uçağın kabininden ziyade kargo kısmına odaklanmakta fayda var. Yolcu bilgisi esrarengiz kargo paletlerinin üzerine örtülen kadife örtü.





Katar uçağı ile taşınan dolar, sterlin, euro balyaları ve külçe altınların geliş-gidişinin ne Merkez Bankası’nda ne de Gümrük idaresinde kaydı var.





Kaynağı meçhul para girişi (net hata/noksan) artık normalleşti.





2019 yılı kasım ayında Katar Merkez Bankası ile Merkez Bankası (TCMB) arasında imzalanan swap (dolar-TL takası) anlaşmasının akabinde esrarengiz seferler hızlandı.





Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Karadeniz yaylalarını helikopterden göstererek yer beğenmesini istemişti. Erdoğan'a damadı (Hazine Bakanı Berat Albayrak) da eşlik etmişti.





KARGODAKİ “GİZLİ VE KIYMETLİ” YÜK NE?





Katar uçakları sadece İstanbul Havalimanı’na inmiyor. Yine İstanbul’da Sabiha Gökçen, Trabzon ve Gaziantep havalimanları da Katar Hava Yolları’nın uğrak yerlerinden…





2,6 milyonluk bu küçük Körfez ülkesinde 4 Nisan itibarıyla 1.325 Koronavirüs vak’ası olması, vak’a sayısının nüfusa oranla çok yüksek seyretmesi bile esrarengiz seferleri durdurmaya yetmiyor.





Kargosunda “gizli” ve “kıymetli” yük taşıyan bu uçakların getirdiği paraların Varlık Fonu marifeti ile AKP’ye yakın işadamlarına aktarıldığı iddia ediliyor.





AKP’li müteahhitlere hak edişleri devletin neredeyse kepenk indirdiği Korona Krizi’nde bile tıkır tıkır ödeniyor.





Diğer tarafta vatandaşın IBAN numarısına para yatırması için Milli Mücadele dönemi şartlarında çıkarılan Tekalif-i Milliye tamimine yakın bir talimat yayımlanıyor.





SWAP HAVUZU DEVEDE KULAK





Katar-Türkiye arasında havadan kurulan köprü Saray ve çevresindekiler adına para basarken yerde devlet havlu atmış, vatandaş işsiz, aşsız ve umutsuz vaziyette...





Merkez Bankası, Katar’ın göndereceği dolarlar mukabil havuza TL koyuyor. Dolayısıyla emisyon da şişmemiş oluyor. SWAP havuzundaki bu paralar teminat olarak gösteriliyor.





Dikkatleri havadan kurulan köprüden uzaklaştırmak adına tesis edilen SWAP havuzunda dönen paranın 8-10 katı uçaklarla taşınıyor.





TSK ÜSSÜ VE HASSAS KARGOLAR





Katar’ın Erdoğan için ne kadar kritik bir ülke olduğuna işaret eden konuya yakın bir kaynak, “Doha’da TSK’ya ait El Rayyan Üssü’nün askeri veçhesi kadar başka misyonları da var! Katar’dan gelen hassas kargoların üzerinde ‘askeri malzeme’ yazıyor.” demekle yetindi.





Bütün bu mekanizma her nevi denetimden muaf Varlık Fonu’nun takibinde olduğu için hâliyle esrarengiz para trafiğini Türkiye içinde tespit etmek de mümkün olmuyor.





Tam bu noktada şu sorular daha kritik mahiyete bürünüyor:





Sıradan vatandaş ikamet adresine gitmek için valilikten izin kâğıdı almadan otobüs bileti bile alamazken korsan Katar seferlerinden kim ya da kimler bilet alıyor?





Bilet alanlar gerçekten uçağa biniyor mu?





Uçak İstanbul’a indikten sonra Anadolu’da hangi şehirlere uğruyor?





Kargo kolilerini teslim almak için gelen sivil plakalı taşıtlar hangi teşkilat adına görev ifa ediyor?





Bir devletin emniyetinin hudutta başladığını bildiklerine göre muhalefet partileri gümrükler kevgire dönerken nerede?





Belki de hepsinden daha önemli soru şu:





Size o uçakta yolcu olduğunu kim söyledi?



