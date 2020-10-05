Prada eşofman ve Zilli gözlük!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un lüks hayatından birkaç kare sosyal medyada şaşkınlıkla takip ediliyor.







Millet 1.800 TL ortalama emekli maaşı ile maişetini idame ettirmeye çalışsa da vekâlet verdiği Ersoy gibi isimler sadece eşofmana tek çırpıda 12 bin lira ödeyebiliyor.





12 bin liralık Prada eşofman, 7 bin liralık Zilli gözlükle poz veren Ersoy, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı şahsi Twitter hesabında, “Ezer geçeriz.” diyerek tehdit etmişti.





Ersoy’un lüks hayatının kaynağına dair çarpıcı iddiaların yer aldığı bir e-posta mektubu aldım.





Mektupta Yozgat doğumlu Baki Ersoy’un Manisa’da faaliyet gösteren inşaat şirketinin iflas ettiği, ancak Boydak ailesinden gasp edilen Boydak Holding’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım (genel müdür) olarak tayin ettiği Alpaslan Baki Ertekin ile gizli ortaklık kurduğu belirtiliyor.





Boydak Holding'in kayyım genel müdürü Alpaslan Baki Ertekin'in (sol, üstte), 7 bin liralık Zilli gözlük takan, 12 bin liralık Prada eşofman giyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile gizli ortak olduğu iddia ediliyor.





HES KABLO’NUN TEDARİKÇİSİ ŞİRKETİN GİZLİ ORTAKLARI





Ertekin-Ersoy ikilisinin Boydak’ın kablo şirketi HES Kablo’nun kablo makarası tedarikçisi Uğurgül Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin gizli ortağı olduğu da bir başka çarpıcı iddia.





E-postada makara yolsuzluğuna dair, “Baki Ersoy, Alpaslan Baki Ertekin ile Boydak Holdingi hortumluyor. Holdinge hammadde tedarikinde iki ismin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediliyor. Uğurgül makaradan alınan malların karşılığında Ersoy, Uğurgül makara fabrikasına gizli ortak oldu. Kayyım Ertekin ile Ersoy, HES Kablo’ya fahiş fiyattan kablo makarası satarak ceplerini dolduruyorlar. Boydakların parasını yemek için her gün yeni bir hülle yöntemine başvuruyorlar.” ifadeleri yer aldı.





İŞADAMLARINA ŞANTAJ YAPIP, RÜŞVET ALIYORLAR





Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 27 Ekim 2016’da tek gerekçe göstermeden TMSF’ye devrettiği sanayi devi Boydak başta olmak üzere Kayseri’de Hizmet Hareketi’ne yakın sanayici ve tüccar ailelere yandaş yazar Mehmet Metiner’in damadı tarafından kurulan rüşvet çetesi tarafından nasıl şantaj yapıldığını sağır sultan bile duydu.





Rüşvet borsasında kimlerin kimleri nasıl haraca bağladığı bütün ayrıntıları ile yerel gazetelerde yayımlanmıştı.





O şantaj çetesinin bir ayağında MHP’li Baki Ersoy da varmış.





Kendi tabiri ile güya Kayseri’de ticari ihtilafları çözüyormuş. Hakkında soruşturma açılan isimlerin dosyasını tereyağından kıl çeker kolaylığında kapatıyormuş.





Bütün bunlar için başlangıç fiyatı 10 bin TL olan rüşvet tarifesinde tutar 200 bin TL’ye kadar çıkıyormuş.





METİNER’İN DAMADI NURSAÇAN’IN OĞLU VE MHP’Lİ ERSOY





E-postadan aynen aktarıyorum: “Baki Ersoy ile Alpaslan Baki Ertekin ikilisi, vaiz Necmettin Nursaçan’ın (Kanal 7’de dini sohbetleri yayınlanıyor) oğlu Tahir Nursaçan ile birlikte Boydak Holding’e temizlik ve gıda maddesinden tutun bir çok tedarik sağlıyor. Fiyatlar piyasanın üzerinde. Baki Ersoy, Kayseri’de F.tö borsasının baş aktörlerinden biri. Adliyede ve Emniyet’te bilhassa eski Emniyet Müdürü İbrahim Kulular himayesinde çok para götürdü.”





Boydak’ın parası ile cebini şişiren Ersoy algı ve halkla ilişkiler faaliyetlerinden de geri durmuyormuş. Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali ile ortak iş yapıp taraftarları lehine tezahüratlarla imajını parlatıyormuş.





E-postadan birkaç satır daha: “Baki Ersoy-Alpaslan Baki ikilisi hem adaş hem de ruh ikizi. Boydak’ın parası ile Prada eşofman giyen, Zilli gözlük takan Baki Ersoy’un Kayseri’nin meşhur bir sitesinde evi var. Ersoy sık sık buraya gidip geliyor. İki Baki’nin TMSF ile yürüttüğü organize işleri ihbar ettim. CİMER’den, savcılıktan hiçbir dönüş yapılmadı.”





ZİLLİ GÖZLÜĞÜN, PRADA'NIN PARASI BOYDAK'TAN

E-postada yer alan başka iddialar da var. Onları şimdilik yayımlamadım.





Baki Ersoy’un Twitter'da lüks arabanın içinde çektiği fotoğrafını da iliştirdiği mesajda, “Her sabah iki seçeneğiniz var. Ya hayallerinizle birlikte uyumaya devam edeceksiniz. Ya da uyanıp hayallerinizi kovalayacaksınız.” ifadelerini kullanmıştı.





Ersoy’un hayallerinin peşinden Boydak’ın parası ile koştuğu anlaşılıyor.





NOT: Kayyım Genel Müdür Alpaslan Baki Ertekin ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un herhangi bir cevabı varsa aynen yayımlayacağım.