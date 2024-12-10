Samanyolu Haber / Yazarlar / Türkmen Terzi / BRICS ve G20 Zirveleri: Afrika'nın Uluslararası Siyasetteki Yükselişi Sürüyor

BRICS ve G20 Zirveleri: Afrika'nın Uluslararası Siyasetteki Yükselişi Sürüyor

Türkmen Terzi

Türkmen Terzi

10 Ara 2024 16:39

    • Tüm bu hedeflerin ötesinde, Johannesburg’daki zirvede bir kahve molasında gazetecilere konuşan Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret, Sanayi ve Madenler Komiseri ve G20 için Afrika Birliği Sherpa'sı olan Büyükelçi Albert Muchanga’nın vurguladığı bir konu öne çıkıyor: Afrika kıtasından her yıl kaçırılan yaklaşık 90 milyar doların engellenmesi ve bu kaynakların vergilendirilmesi. Başka bir deyişle, yasa dışı ticaretin önüne geçilmesi, Afrika'nın ekonomik kalkınması için kritik bir öncelik olarak görülüyor.

    10 Ara 2024 16:39
    YAZARIN SON YAZILARI
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR
    • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
    • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
    • Samanyolu Haber Google Plus
    RSS Haber
    Haberi sitene ekle
    Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
    16:12:58