BRICS ve G20 Zirveleri: Afrika'nın Uluslararası Siyasetteki Yükselişi Sürüyor

Tüm bu hedeflerin ötesinde, Johannesburg’daki zirvede bir kahve molasında gazetecilere konuşan Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret, Sanayi ve Madenler Komiseri ve G20 için Afrika Birliği Sherpa'sı olan Büyükelçi Albert Muchanga’nın vurguladığı bir konu öne çıkıyor: Afrika kıtasından her yıl kaçırılan yaklaşık 90 milyar doların engellenmesi ve bu kaynakların vergilendirilmesi. Başka bir deyişle, yasa dışı ticaretin önüne geçilmesi, Afrika'nın ekonomik kalkınması için kritik bir öncelik olarak görülüyor.