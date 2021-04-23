Yazarımız Mehmet Ali Şengül korona tedavisi görüyor

Yazar ve Fikir insanı Mehmet Ali Şengül'ün Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Yaklaşık bir hafta evinde tedavi gören Şengül şikayetleri artınca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Başkaca kronik hastalıkları da olan Şengül üç gündür Hastanede tedavi ediliyor .

Doktorları Şengül'ün tedavisine uyutulmadan , aralıklı olarak maske ile oksijen verilerek değerleri iyi seviyede tutulduğunu söyledi.

Şengül'ün eşi Hanımefendinin de testi pozitif çıkmıştı. Onun durumu daha iyi ve evde tedavi görütor.





Biz de Samanyoluhaber ailesi olarak aynı zamanda yazarımız olan Şengül ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca Mehmet Ali Şengül ve ailesi için Dualarınızı bekliyoruz











