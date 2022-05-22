Samanyolu Haber /Gündem / Yazarlar ve okurları Köln'de buluşuyor /22 Mayıs 2022 10:34

Yazarlar ve okurları Köln'de buluşuyor

Almanyanın Köln şehrinde Line Marketing, kitap severleri yazarlar ile buluşturdu. Cumartesi günü kapılarını açan etkinlik bugün de devam ediyor. Dün Ahmet Kurucan ve İsmet Macit gibi isimleri ağırlayan program, bugün de önemli yazarları konuk edecek.

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Line Marketing, Köln'de düzenlediği programla yazarları ve okurlarını bir araya getirdi. 21-22 Mayıs tarihlerindeki program birbirinden önemli yazarları, kitap severleriyle buluşturuyor. 

Katılımın bir hayli yüksek olduğu programın ilk gününde yazar Ahmet Kurucan ve İsmet Macit açılan stantlarda okurları için kitaplarını imzaladı, salon proğramı ile okurları için kitaplarını tanıtıp konferans verdiler. Çağlayan dergisi yazarları da  ilk oturumda panel şeklinde söyleşi yaptı. 


İlahiyatcı Yazar Ahmet Kurucan ve İsmet Macit düzenlenen salon programramında kitaplarını tanıttıktan sonra okurlarının sorularına cevep verdiler.  Yazarların okurları ile buluştuğu programda yapılan panel, konferans, söyleşinin yanı sıra yeni nesile de okumanın önemi ve kitap sevgisi hakkında bilgiler verilecek. 


Bugün ise Prof. Dr. Muhittin Akgül, Prof. Dr. Ayhan Tekineş ve Fikret Kaplan gibi sevilen isimler programın davetlileri arasında yer alacak. 

Çevre illerden gelen okurlar için Anadolu mutfağına ait yiyecek ve içecek kermesi de düzenlendi. Progama katılan aileler gün boyu ailecek neşeli saatler geçirdi ve yazarlar ile sohbet etme imkanı buldular.

Programın yapıldığı adres ise Köln Schulzentrum Buch, Arnsberg str. 11, 51065. 
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