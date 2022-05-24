Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Kayıtlarda Seren’in “Bak hocam bu işin birincil muhatabı sayın Ulaştırma Bakanı” diyerek dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da adını kullanarak Almanya’dan gelen Sürmeli’yi resmen tehdit ettiği görülüyor. Feridun Seren, diyaloğun devamında ise “Bir gün kanun Volkan Hocam sana da lazım olacak. Ben sana söylemiş olayım abin olarak.” ifadelerini kullanıyor.

Feridun Seren – Biz irademizi korumak zorundayız.





Parti tarafından inceleme yapmak için Türkiye’ye davet edildik. Enkaz başında inceleme yaparken bazı parçaların yerinde olmadığını fark ettik. Daha sonra bunların Ankara’ya gönderildiğini öğrendik. Biz de bu parçaları Ankara’da görmek istedik, ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uzmanları çeşitli bahaneler ile bize parçaları göstermek istemedi.





Kaza kırım uzmanları olarak Ankara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde 8 Nisan 2009 tarihinde bizlere fotoğraflı bir sunum yapıldı. Bu sunum sırasında 31.03.2009 tarihinde enkaz başında SHGM uzmanlarının çekmiş oldukları fotoğraflar ve belgeler gösterildi. Daha sonra da fotoğraflar SHGM uzmanlarının imzaları ile birlikte bize teslim edildi. 31.03.2009 tarihli fotoğraf, kaybolduğu öne sürülen cihazların yerinde takılı olduğunu gösteriyor.





Yeniçağ’ın yayınladığı kayda göre Feridun Seren, Volkan Sürmeli’yi, “Bak hocam bu işin birincil muhatabı sayın Ulaştırma Bakanı (Binali Yıldırım). Bir gün kanun Volkan Hocam sana da lazım olacak. Ben sana söylemiş olayım abin olarak.” diyerek sert bir şekilde tehdit ediyor.Sonraki yıllarda kaza kırım ekibinin yetkisiz olduğu, yetki belgesini 2011’de aldığı ortaya çıkmıştı.Büyük Birlik Partisi kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şaibelerle dolu helikopter kazasının yeni kayıtları ortaya çıktı. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, “Yaşayan son şahit.” diyerek BBP’li Ali Karahasanoğlu’nun adını vermişti.25 Mart 2009’da Keş Dağları’na düşen TC-HEK kodlu helikopterin kaza Kırım incelemesini yapmak üzere olay yerine giden yetkisiz olduğu, yetki belgesini ise 2011 yılında aldığı ortaya çıkan SHGM Kaza Kırım heyeti başkanı Feridun Seren ile Büyük Birlik Partisi’nin Türkiye’de hiçbir pilotun kabul etmemesi nedeniyle kaza Kırım raporu düzenlenmek üzere Almanya’dan tuttuğu pilot Volkan Sürmeli arasındaki tehditvari ve olayı kapatmak üzere geçen konuşmanın kayıtlarına Yeniçağ Gazetesi ulaştı.Ortaya çıkan görüntülerde geçen konuşmalar şöyle:Efendim bu Türk hava yolları kazasını Amsterdam’ı araştıran beyefendi vardı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde.Evet.İsmi şu anda aklıma gelmiyor ama telefonda kayıtlı. Biz onunla sürekli telefonda görüşürdük.Orada bizim irin ekibimiz var… Ne için sordun.Kendisiyle bu hani…Kendisi yetkilidir sayın hocam. Bak hocam bu işin birincil muhatabı sayın Ulaştırma Bakanı (Binali Yıldırım)Mutlaka efendim.Sen PPR ayarım var diyorsun kural kitap bilmiyor musun?Efendim ben zaten yardım etmek için… Biz gelmeden önce bu konuyu konuştuk zaten. Öyle olduğunu ben söyledim. Dedi ya Ahmet Bey bize söylediler diye.Bir gün kanun Volkan Hocam sana da lazım olacak. Ben sana söylemiş olayım abin olarak.Efendim mutlaka. Abi olarak tabii ki…Ben sana abin olarak söylemiş olayım.Fikirlerinize saygı duyuyorum efendim. Fakat ben gelmeden bunun böyle olduğunu biliyordum…Biz Türkiye Cumhuriyetini hepimiz savunmaktayız.İfade ettiğim gibi biz oradan daha söyledik efendim.Allah korusun yıktın bir yere gene Ulaştırma Bakanlığı senin ailenin yanında olacak.Ben resmi kurumlarımıza duyduğum saygıyı kendi babama aileme duyarım.Üyeliğinin dışında Almanya’da otoriten mi var?O da söyledi efendim o da söyledi böyle olduğunu.Bak Volkancım…Sorabilirsiniz Ahmet Bey’e bu söylediğinizi. Evet…BBP yönetimi tarafından Türkiye’den kimsenin kabul etmemesi üzerine Almanya’dan kazayı araştırmak üzere davet edilen kaza kızım uzmanı pilot Volkan Sürmeli, 2011 yılında yaptığı bir açıklamada çalındığı öne sürülen GPS ile SKYMAP IIIC adlı cihazların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde olduğu iddia etmişti.Enkaz üzerindeki çalışmaları sırasında helikopterden bazı parçaların sökülmüş olduğunu fark ettiklerini belirten Sürmeli, o dönem şunları söylemişti:BBP yönetiminin ’Almanya’dan uzman getirtiyoruz enkazdan parçaları sökmeyin” dendiği halde parçaların söküldüğü, sonrasında ise kaybolduklarını iddia ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu raporunda cihazların çalındığı ya da kaybolduğu şeklinde ifadeler yer alıyor. Oysa SHGM uzmanlarının cihazları Ankara’ya getirdikleri fotoğraflardan ortaya çıkıyor. Şimdi cihazların Ankara’ya SHGM’ne getirildikten sonraki akıbetleri ne oldu? Bunu merak ediyorum.”