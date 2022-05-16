Samanyolu Haber /Gündem / Yazıcıoğlu'nun koruma polisi ilginç kazada can verdi: 23 Mayıs'ta tanık olarak dinlenecekti /16 Mayıs 2022 16:21

Yazıcıoğlu'nun koruma polisi ilginç kazada can verdi: 23 Mayıs'ta tanık olarak dinlenecekti

Ankara'da, kendi otomobilinin altında kalan polis memuru Erol Yıldız, hayatını kaybetti. Bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Yıldız, Yazıcıoğlu ölümüyle ilgili davanın 23 Mayıs'ta görülecek duruşmasında tanık olarak dinlenecekti.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı.

Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı. Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan 1'iydi. Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı. 
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