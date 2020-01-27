Samanyolu Haber /Gündem / Yazıklar olsun Burhan Kuzu sana! /27 Ocak 2020 19:08

Yazıklar olsun Burhan Kuzu sana!

Aralarından su sızmayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elazığ Depremi ile başlayan tartışmada karşı karşıya geldi. Cumhur İttifakı'nın iki üyesi 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile Elazığ Depremi'ni kıyas ederken, "Ahlaksızlar, iftiracılar" gibi hakaretler havada uçuşuyor.

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SAMANYOLUHABER- Merkez üssü Elazığ’ın Sivrici ilçesi  olana 6.8 büyüklüğündeki depremin akabinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden beri toplanan 67 milyar TL verginin ne şekilde kullanıldığı sorusuna Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti cevap veremiyor. 

AKP, Elazığ faciasının sorumluluğunu üzerine almak bir tarafa dikkatyeri 21 yıl önceki depreme yöneltmek için kampanya yürütüyor. 

BURHAN KUZU'NUN TWITTER VEDASI KISA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu şahsi Twitter hesabında “Sırf muhalefet yapmak için, insanların acısı üzerinden siyaset yapanlar var." dedi. 

Kuzu, 17 Ağustos döneminde Bülent Ecevit hükümetinin depremzedeler için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarını ödendiğini iddia etti. 

Kuzu geçen hafta "Biliyorum beni de özleyeceksiniz." diyerek Twitter'a veda etmişti. Ancak Kuzu'nun sessizliği kısa sürdü. 

Eski AKP milletvekili Burhan Kuzu’ya cevap o dönemin hükümet ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan (solda) geldi.

BURHAN KUZU'NUN SÖZLERİ MHP'Lİ ENGİNYURT'U ÇİLEDEN ÇIKARDI

1999’da MHP’nin iktidar ortağı olduğunu ve deprem sonrası 57’nci hükümetin başarılı işlere imza attığını söyleyen Enginyurt, “Elazığ Depremi'nin yaraları sarılmalı iken,1999 yılının kıyasını yapanlar! Ahlaklı olun, insan olun. Geçmiş siyaseti ne kazandıracak?” sorusunu yöneltti.

Enginyurt’un, cevabı ise şöyle oldu: “Burhan Kuzu ve bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum. Deprem paralarını MHP’nin ortak olduğu 57’nci hükümet maaş ödeme de kullanmış diyerek, güya AKP'ye saldırılara göğüs geriyor." 

ENGİNYURT: MEMUR MAAŞI ÖDENDİ" DİYEN İFTİRACILAR!

Enginyurt, Kuzu'ya hitaben, "Yazıklar olsun Kuzu sana ve senin gibilere! Rahmetli Ecevit de, Devlet Bey de 1 kuruş haram yemedi.”

Enginyurt, açıklamasında 1 kuruş maaş ödenmediğini, 10 bin konut yapıldığını ifade ederek, “Memur maaşı ödendi diyen iftiracılar, iddianızı ispat edin,aksi halde müfterisiniz. 1999 yılıyla uğraşınca, Elazığ depremi aklandı mı?” diye sordu.
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