Samanyolu Haber /Gündem / "Yazın üç kez Türkiye ile savaşın eşiğine geldik" /01 Şubat 2021 13:29

"Yazın üç kez Türkiye ile savaşın eşiğine geldik"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 2020 yazında Türkiye ile Yunanistan'ın üç kez silahlı çatışmanın eşiğine geldiğini söyledi. Panagiotopoulos, ABD'yle savunma işbirliği anlaşmasında değişiklikler yapacaklarını anlattı.

SHABER3.COM

Proto Tema gazetesine demeç veren Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, "Yazın aylarca sürekli olarak teyakkuz halinde bulunduk. Ordumuzda üç kez genel seferberlik ilan edildi. Seferberliğin merkezinde donanma filomuz vardı, zira filomuz Doğu Akdeniz'de bulunuyordu ve birçok durumda Türk filosuna yaklaştı. Ancak üslerdeki savaş uçaklarından sınırdaki birliklere kadar tüm silahlı kuvvetlerimiz, her türlü gelişmeye hazırdı" diye konuştu.

Bu seferberliğin Türkiye'ye caydırıcılık mesajı gönderebileceğinden 'tuhaf biçimde emin' olduklarını anlatan Savunma Bakanı, "Yani rakiplerimiz, işi silahlı çatışma noktasına vardırmayacaklardı, zira büyük bedel ödeyeceklerini biliyorlardı. Gerilimli anların yanı sıra tansiyonun düştüğü anlar da oldu ancak ordumuz her zaman teyakkuzdaydı" ifadelerini kullandı.

'Savunma işbirliği anlaşmasının süresini uzatmayı konuşuyoruz'

Yunanistan ile ABD'nin savunma işbirliği anlaşmasında değişiklikler yapacağını belirten Panagiotopoulos, anlaşmanın süresinin uzatılmasının da istişare edildiğini söyledi.

Panagiotopoulos, "Savunma işbirliği anlaşmasında yapılacak düzeltmeler hazırlanıyor. ABD tarafı bazı öneriler sundu, biz de bir öneri paketi, yani üçüncü ülkelere askeri yardım sunmaya yönelik büyük araçlara veya ABD ordusunun kullanmadığı silah sistemlerine erişim gibi ABD'den isteyeceğimiz şeyler üzerinde çalışıyoruz. Görüşme masasında anlaşmanın süresinin uzatılması da gündeme geldi ve bu, Washington'un altyapıya daha büyük yatırımlar yapabileceği anlamına geliyor. Bu tür gelişmeler, bizim de lehimize" dedi.

Savunma Bakanı, ABD ordusunun çeşitli birlikleri, özel kuvvetleri, helikopter pilotları ve benzeri unsurlarla daha yoğun eğitim ve tatbikatlar düzenlemek istediklerini kaydetti.

'Biden'la birlikte daha iyimserim'

Bu arada Panagiotopoulos, Başkan Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte ABD'lilerle anlaşma sağlama konusunda iyimser olmak için daha fazla fırsat bulunduğunu söyledi.

Panagiotopoulos, "Bunun sebebi, önceki yönetimle iyi çalışmalar yapamamam değil, Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel ilişkilerin genel durumu etkilemesiydi. Halbuki, dışişleri bakanlığından ABD ve Yunanistan'ın tutumlarına ilişkin çok olumlu açıklamalar yapılmıştı. Ayrıca yeni başkan, Yunan-Türk ihtilaflarını iyi biliyor ve Atina'yı destekliyor. Başbakan Miçotakis'le de arkadaşlar ve bence bu önemli" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, 2020’ye göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkenin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunuyor. Miçotakis aynı zamanda Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Yazın üç kez Türkiye ile savaşın eşiğine geldik" Sonraki Haber >>

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

İmece usulü kurtarma

İmece usulü kurtarma

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:49