Yazlık saray hala küçük geliyor... 27 hektarlık alana daha inşaat yapılacak

BirGünden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, alandaki statüsü değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Muğla Gökova Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yapıldı. 27 Aralık 2019’da Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Okluk Mevkii-1 bölgesinin statü değişikliği kararını bakanlığa gönderdi. Bakanlık 29 Aralık’ta kendisine ulaşan komisyon kararını 16 Ocak’ta onayladı.







Doğal sit şerhi kaldırıldı





Bakanlık, böylelikle 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin verdiği yetkiye dayanarak Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı’nın hemen yanında yer alan ve şantiyeyi de içine alan 27,4 hektarlık ormanlık alandaki doğal sit şerhini kaldırdı. Bölgenin statüsü yapılaşmaya olanak sağlayan ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Koruma Kullanım Alanı’ olarak değiştirildi.





Önce ilke kararı yayımlandı





Bu değişikliğe olanak sağlayan adımlar aralık ayı başında atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 9 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de bir ilke kararı yayımladı. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu’nun kararı ile doğal sit alanları, "kesin korunacak hassas alan", ‘nitelikli doğal koruma alanı’, ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak sınıflandırıldı. Okluk Koyu’ndaki statü değişikliği ile de sadece yörede yaşayanların geleneksel yaşam şekillerine uygun yapıların korunması, yenilerinin yapımına izin verilmemesi, en fazla kamping alanı yapılmasına izin veren hükümler aşıldı. Buna göre, 27,4 hektarlık alanda, düşük yoğunluklu yerleşim faaliyetleri ve turizm faaliyetleri yürütülebilecek. Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşuluyla turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve düzenli depolama tesisi yapılabilecek.