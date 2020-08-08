Yazlık Saray'da sürpriz buluşma!

SAMANYOLUHABER- Gazeteci İbrahim Seten, şahsi Twitter hesabında Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Emre Belözoğlu’nun Okluk Koyu’nda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini belirtti.







Seten, “Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bazı konularda (başta transfer limiti) bilgilendirmek üzere Kurban Bayramı'nda Okluk Koyu’nu ziyaret etti." bilgisini verdi.





RANDEVUYU RIDVAN DİLMEN ALDI





Seten, "Şurası garibime gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emre Belözoğlu’nun görüşmesine niye Rıdvan Dilmen de katılıyor? Her kulübe eşit mesafede olması gereken bir spor yorumcusu niye Fenerbahçe yöneticisi gibi davranıyor?" sorularını yöneltti.





Seten, "Sakın ‘yüzerken rastladım’ filan demesin, randevuyu isteyen de bizzat (Rıdvan Dilmen) kendisi." ifadelerini kullandı.





"Sürpriz buluşma" için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kabul edilmediği iddia ediliyor.





Erdoğan'ın Yazlık Sarayı'nın plajı için Burdur sınırları içindeki Salda Gölü'nde beyaz kum getirildi. 2.derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmesine rağmen beyaz kumların üzerinde dozerler kullanılmıştı.





OKLUK KOYU'NDA 300 ODALI YAZLIK SARAY İNŞÂ EDİLDİ





8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği cumhurbaşkanlığı konuk evi Erdoğan'ın talimatı ile yıkıldı. Konuk evinin yerine 300 odalı, 13 bin 166 metrekare kapalı alana sahip üç ana bloktan oluşan Yazlık Saray inşâ edildi.





Havuzlar, hobi ve eğlence alanlarının bulunduğu Yazlık Saray'ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edildi. 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi.





Yazlık Saray için 330 milyon TL harcandığı belirtiliyor.