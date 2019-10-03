Samanyolu Haber /Gündem / Yazlık sarayı koyda huzur bırakmadı: Atış talimleri, yıkım, istimlak ve kötü muamele /03 Ekim 2019 13:53

Yazlık sarayı koyda huzur bırakmadı: Atış talimleri, yıkım, istimlak ve kötü muamele

Marmaris’in Okluk Koyu’nda yaklaşık 3 yıldır devam eden ve yapım aşamasında binlerce ağacın kesilmesine neden olan 300 odalı Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konuk Evi’nin inşaatı sürüyor. Çevre ve şehircilik Bakanlığı, Yazlık Saray’ın çevresindeki turizm işletmelerinin tahliyesine karar verdi. Restoranlarını kapatmak için çalışmalara başlayan işletme sahipleri, Okluk Koyu’nun turizme kapatılmasından kaygı duyuyor.

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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Marmaris Kaymakamlığı tarafından koyda bulunan 4 restoran işletmesine “Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak amacıyla kamu yararı kararı alınmıştır” ifadesiyle resmi yazı yollanmış ve hak sahipleri, arazilerinin bedeli için pazarlık yapmak üzere kaymakamlığa davet edilmişti. Bakanlığın aldığı kamulaştırma kararı kapsamında 1 restoran işletmecisi teklifi kabul ederken diğer 3 işletmeci konuyu yargıya taşıdı. 3 işletmenin açtığı dava sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, işletmelerin 15 gün içerisinde boşaltılması için tahliye yazısı gönderdi. İşletme sahipleri, kararın ardından restoranlarını kapatmak için hazırlanmaya başladı.

Mahkeme sürüyor

Cumhuriyet Gazetesi’nin ulaştığı bir işletme sahibi, “Mahkeme sürerken tahliye kararı verildi. Bu ülkede her şey olabiliyor. Biz şu an restoranlarımızın önündeki çardakları sökmeye başladık” dedi. Kendi topraklarındaki işletmelerinden zorla çıkarıldıklarını söyleyen işletme sahibi, “Burada önce rahatsız edici hareketlerle koyu boşalttılar. Sürekli ‘Cumhurbaşkanı geliyor, koyu boşaltın’ diyerek insanları soğuttular. Güvenlik güçleri, bazı günler ağır silahlarla atış yaparak huzursuzluk çıkardılar. İnsanlar kendilerini bu koydan çekmeye başladı. Her yıl Kasım ayında biten tekne sezonu, bu yıl Eylül ayında bitti. Koya yakın bir köyde bulunan iskelenin de boşaltılması için emir gönderildiğini duyduk. Koyun turizme tamamen kapatılmasından endişe duyuyoruz” diye konuştu.

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