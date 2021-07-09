Samanyolu Haber /Gündem / Yazlık Sarayın kumsalına 29 bin ton kum ve çakıl taşıttı /09 Temmuz 2021 10:18

Yazlık Sarayın kumsalına 29 bin ton kum ve çakıl taşıttı

Erdoğan'ın Okluk Koyu’na yaptırdığı yazlık sarayın kumsalı ve iskelesi için 29 bin ton kum ve çakıl taşındı.

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Yazlık sarayın inşaatı 2017 yılında başladı ve maliyeti 30 milyon TL olarak hesaplandı. Proje dosyasında yer alan bilgilere göre, iki yat yanaşma yeri, iki iskele, plaj ve dolgu alanları kapsayan projenin büyüklüğü ‘genişleme olasılığı’ da dikkate alınarak hesaplandı. 15 bin 295 metrekaresi yat yanaşma yeri, iskele, plaj ve dolgu alanları olarak ayrıldı. Bunun dışında yaklaşık 10 bin 966 metrekarelik alanda daha dolgu yapılması planlandı. Bu alanın yaklaşık 3 bin 667 metrekarelik bölümü kumlardan oluşan plaja ayrılırken 7 bin 298 metrekaresi de kum ve çakıl dolgu ile yapıldı.
Sarayın eski fotoğraflarında kumsal görünmüyor. Burası suni olarak dolduruldu

Lüks yatlar yanaşabilecek

Birgün Gazetesi'nden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, ‘Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu ve İskele Projesi’ kapsamındaki iki ayrı iskeleden biri 36 metreden büyük süper yat boyutundaki yatların yanaşmasına olanak verecek şekilde yapıldı. Bu iskele 170 metre uzunluğunda ve 18,3 metre eninde inşa edildi. 24-36 metre boyutundaki mega yatların yanaşabileceği ikinci iskele ise 50 metre uzunluğunda 10.5 metre eninde planlandı. Plaj ve iskele alanında üç vardiya şeklinde 40 kişi görev yapacak. Personel ihtiyaçları Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi’nden karşılanacak.
Adım adım doğa katledildi ve saray yapıldı

Deniz canlılarına verilen zararın en aza indirildiği iddia edildi

Proje dosyasında, dolgu faaliyetleri sırasında sucul flora ve fauna türleri açısından bir miktar yaşam alanı kaybı olmasının beklendiği bildirildi. Deniz canlılarının inşaat sırasında yaşam alanlarının terk edeceğinin bilindiği ifade edilerek, zararı en aza indirmek için yakıt sızıntılarının önleneceği vadedildi. Ayrıca dolgu da kullanılan malzemenin denizi kirletecek maddeleri içermediği de belirtildi.
Okluk Koyu'ndaki Sarayın son hali

Benzer plajlardan kum

Plaja ve deniz kıyısına getirilecek bin 833 metreküp kumun ‘benzer plajlardan’ taşınacağı bilgisi verildi.

Plaj gerisindeki alan için taşınacak 14 bin 597 metreküplük kum veya çakıl dolgu için de Marmaris çevresindeki ocaklar adres gösterildi. Plajlar, karadan kepçe, denizden de gemiden püskürtme yöntemi ile dolduruldu. Buna göre, kıyı için 2 bin 933 ton kum, sahil gerisindeki dolgu alan için ise 26 bin 276 ton kum ve çakıl taşındı. Tüm alan için kullanılan ve dışardan taşınan malzeme 29 bin 210 ton oldu.
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