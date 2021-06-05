Yedi AB ülkesi dijital COVID sertifikasını kullanmaya başladı

Avrupa Komisyonu'na göre bu 7 üye ülke Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan ve Polonya. Diğer üye ülkelerin de kısa süre içerisinde bu uygulamayı hayata geçirmesi bekleniyor.







Euronews'in haberine göre sertifika, dijital veya kağıt biçiminde vatandaşlara ücretsiz olarak temin ediliyor ve tüm sertifikalara QR kodları üzerinden erişilmesine de olanak tanınıyor.





AB'nin hedefi, geçiş belgesi sahibinin koronavirüs durumunu - aşılama, yakın tarihli bir negatif test sonucu veya virüsten kurtulduğuna dair kanıt yoluyla - doğrulayarak güvenli seyahati kolaylaştıracak tek bir sistem oluşturmak.





Avrupa Komisyonu, 20'den fazla ülkenin sistemi geçen ay başarıyla test ettiğini de açıklayarak Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasında düzenlemeye ilişkin anlaşmanın gerçekleşmesi sonrası uygulamaya ilk 7 ülkede start verildiği belirtildi.





Kafa karışıklığına da neden olabilir





HEC Paris'te AB hukuk politikası profesörü Alberto Alemanno, Euronews'e verdiği demeçte sistemin AB ülkeleri arasındaki işbirliğini teste tabi tutacağını, çünkü bir çoğunun pandemi sırasında kendi hareket kurallarını uygulamaya çalıştığını söyledi ve ekledi:





"Bu sertifikayı almak için erişim koşullarının bir ülkeden diğerine değişeceğini unutmamalıyız. Kimin aşı olacağını, kimin testi yaptıracağını, kimin aşılı ilan edileceğini her ülke kendi belirlemeye devam edecek. Bu şekilde her ülke bir kişinin Covid sertifikasını reddetme hakkını saklı tutuyor. Bu durum aslında çok fazla kafa karışıklığının ve öngörülmezliğin kaynağı haline de gelebilir."





Avrupa'nın henüz yüzde 38'i aşılandı







Avrupa Komisyonu, 450 milyon AB vatandaşının yüzde 70'inin Temmuz ayı sonuna kadar en az bir doz aşı almış olmasını hedefliyor.





Our World In Data'ya göre, ABD'de yüzde 50,3, Kanada'da yüzde 57,7, Birleşik Krallık'ta yüzde 58,1 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 63'e kıyasla, AB nüfusunun henüz sadece yüzde 38'i en az bir doz aşı almış durumda.