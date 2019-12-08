Yedi gün sonra ilk iz!

Uludağ’da 1 Aralık günü kaybolan iki dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama-kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi.





Jandarma arama kurtarma ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekipleri gece yarısı yaptığı arama esnasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu.





Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan’ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.













Amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp bir haftadır kayıp. İki dağcının hayatından endişe ediliyor.





Arama çalışmalarının 7'nci gününde ilk defa iki dağcıdan iz bulunması üzerine arama-kurtarma ekipleri dere yatağının olduğu bölgeye odaklandı.





Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde aralıksız çalışma başlattı.



