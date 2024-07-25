Yedi hesap CHP'ye kaldı: AKP’den 789,8 milyon TL’lik SGK borcu

SGK’nin verilerine göre, 2022 yılı itibarıyla belediyelerin toplam SGK borcu, 38 milyar 669 milyon 506 bin 685 TL olarak kaydedildi. Sayıştay’ın, yıllar itibarıyla artan SGK borcuna karşı kurumu uyardığı ancak SGK’nin tahsilata yönelik herhangi bir işlem yapmadığı öğrenildi.





>> Denizli Büyükşehir Belediyesi – 28 milyon 726 bin 324 TL (10’uncu sırada)





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP'li belediyelere gönderme yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanlığı’nın belediyelere borçlarına yönelik tahsilata başlayacağını söyledi. 31 Mart 2024’te CHP’ye geçen belediyeler AKP’li başkanlardan milyarlarca liralık Hazine borcu devralırken belediyelerin SGK borçlarının da fahiş tutarlara ulaştığı belirlendi.Büyükşehir belediyelerinin SGK'ye olan borçları hakkındaki Sayıştay çalışmasına göre, 31 Mart’ta AKP’den CHP’ye geçen büyükşehir belediyelerinin SGK borçları, şöyle sıralandı:>> Bursa Büyükşehir Belediyesi – 670 milyon 252 bin 930 TL (1'inci sırada)>> Balıkesir Büyükşehir Belediyesi – 90 milyon 855 bin 852 TL (8'inci sırada)Sayıştay’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na yönelik raporlarında, belediye ve bağlı kuruluşlarının SGK’ye olan borçlarına yıllara göre de yer verildi. Yerel yönetimlerin SGK borçları, 2015-2022 döneminde yıllara göre şöyle gerçekleşti:>> 2015: 801 milyon 2 bin TL>> 2016: 1 milyar 564 milyon 908 bin TL>> 2017: 2 milyar 330 milyon 62 bin TL>> 2018: 3 milyar 975 milyon 776 bin TL>> 2019: 7 milyar 712 milyon 831 bin TL>> 2020: 12 milyar 828 milyon 373 bin TL>> 2021: 19 milyar 188 milyon 90 bin TL>> 2022: 38 milyar 669 milyon 506 bin 685 TL