Samanyolu Haber /Gündem / Yediği pastadaki toplu iğne boğazına saplandı! /09 Şubat 2020 16:04

Yediği pastadaki toplu iğne boğazına saplandı!

Kahramanmaraş'ta arkadaşının doğum günü kutlaması sırasında yediği partanın içindeki toplu iğne boğazına saplanan kişi defalarca operasyon geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, arkadaşının doğum gününü kutlamak için Tekerek mevkisinde bir pastaneye giden Ramazan Orçan (22), pastayı yedikten sonra fenalaşınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesine götürüldü. Yapılan kontrollerde boğazına toplu iğne saplandığı tespit edilen genç, acil ameliyata alındı. Ameliyatla boğazına saplanan iğne çıkarılan Ramazan Orçan’ın tedavisi sürüyor.

Ramazan Orçan, “Perşembe akşamı arkadaşlarımla birlikte Tekerek’te bulunan bir pastaneye doğum günü kutlamak için gittik. Biraz oturduktan sonra yaş pasta masamıza geldi. Ben pastadan birkaç defa aldım. Boğazıma bir şeyin battığını ve nefes alamadığımı hissettim. Acil olarak pastaneden ayrıldık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Acil Servisine geldik. Burada yapılan tetkikler sonucu boğazımda bir toplu iğne olduğu kanısına varıldı. Defalarca operasyon geçirdim. Yoğun uğraşlar sonucunda toplu iğne boğazımdan çıkarıldı. Şuan hastanede yatıyorum. Bir süre daha gözetim altında tutulacağım. Ölümle kalım arasında kaldığımı doktorlar ifade etti. Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin. Olayı yargıya taşıyacağım” dedi.
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