Samanyolu Haber /Gündem / Yediklerimizin içine neler katmışlar! /12 Eylül 2025 17:00

Yediklerimizin içine neler katmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği taklit ve tağşiş listesinde, “dana sucuk” adıyla satılan ürünlerde dil ve sakatat bulundu. Peynirde nişasta, baharatta yasaklı boya tespit edildi.

SHABER3.COM

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişlere ilişkin listeyi bir kez daha güncelledi. Bakanlığın laboratuvar testleri sonucunda peynir, bal, baharat ve sucuk gibi ürünlerde halk sağlığını tehdit eden hileler tespit edildi.

SUCUKTAN DİL ÇIKTI

Listede en dikkat çeken bulgulardan biri, “dana sucuk” etiketiyle satılan bazı ürünlerde sakatat, özellikle de dil bulunması oldu.

PEYNİRDE NİŞASTA, BAHARATTA YASAKLI BOYA

Bir peynirde süt yerine nişasta kullanıldığı belirlenirken, bazı baharat ürünlerinde ise yasaklı boya maddeleri tespit edildi.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Bakanlık, listede yer alan firmaların insan sağlığını tehlikeye düşürdüğünü vurgulayarak tüketicileri uyardı. Ancak denetimlere rağmen aynı firmaların farklı dönemlerde yeniden listelere girmesi dikkat çekiyor.







Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların ürün alırken etiketleri dikkatle incelemesi ve şüpheli durumlarda ihbarda bulunmasını istedi.
19:33:43