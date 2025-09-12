Yediklerimizin içine neler katmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişlere ilişkin listeyi bir kez daha güncelledi. Bakanlığın laboratuvar testleri sonucunda peynir, bal, baharat ve sucuk gibi ürünlerde halk sağlığını tehdit eden hileler tespit edildi.





SUCUKTAN DİL ÇIKTI





Listede en dikkat çeken bulgulardan biri, “dana sucuk” etiketiyle satılan bazı ürünlerde sakatat, özellikle de dil bulunması oldu.





PEYNİRDE NİŞASTA, BAHARATTA YASAKLI BOYA





Bir peynirde süt yerine nişasta kullanıldığı belirlenirken, bazı baharat ürünlerinde ise yasaklı boya maddeleri tespit edildi.





HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR





Bakanlık, listede yer alan firmaların insan sağlığını tehlikeye düşürdüğünü vurgulayarak tüketicileri uyardı. Ancak denetimlere rağmen aynı firmaların farklı dönemlerde yeniden listelere girmesi dikkat çekiyor.





























Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların ürün alırken etiketleri dikkatle incelemesi ve şüpheli durumlarda ihbarda bulunmasını istedi.