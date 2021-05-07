Yeldana Kaharman'ın ölümünde Ağar'ların rolü var mı?

Mehmet Ağar'ın oğlu ve AKP Milletvekili Tolga Ağar'ın, Kazakistan uyruklu gazeteci Yeldana Kaharman'a cinsel tavizde bulunduğu ve ardından da öldürdüğü iddiaları yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Tolga Ağar'ı Kazakistan uyruklu gazeteci Yeldana Kaharman'a tecavüz etmekle suçlamıştı. Sedat Peker, Jandarma'nın da olayın üstünü örttüğünü savundu.





Peker'in videosu sonrası Tolga Ağar ve Jandarma'dan iddiaları yalanlayan açıklama geldi. Ancak Yeldana Kaharman'ın Ağarlar'a ait olduğu iddia edilen Bodrum'daki Marina'ya gittiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Gazeteci Ertuğrul Erbaş fotoğrafları Bold yayınında kamuoyuyla paylaştı.







