Yeldana Kaharman'ın otopsi raporu ortaya çıktı: Rapordaki çelişkili ifadeler dikkat çekti

Elazığ'da AKP Milletvekili Tolga Ağar'la röportaj yaptıktan bir gün sonra evinde ölü bulunan Kazakistan uyruklu gazeteci Yeldana Kaharman'ın iki yıldır açıklanmayan otopsi raporuna ulaşıldı.





Elazığ’da 28 Mart 2019 tarihinde evinde ölü bulunan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi ve bölgenin yerel televizyonu Kanal 23 sunucusu Kazakistan uyruklu gazeteci Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Baransel Ağca, Kaharman'ın 2 yıl boyunca açıklanmayan otopsi raporunu paylaştı.





OTOPSİ RAPORUNDAKİ ÇELİŞKİLER DİKKAT ÇEKTİ





Rapordaki çelişkilere dikkat çeken Ağca, "Yeldana'nın hayatını kaybettiği gece onu son kez gören iki kişinin de net olarak söylediği şey, Yeldana'nın çok fazla içki içtiğiydi. Hayatını kaybettiği gün yapılan otopsi sırasında alınan kan örneklerinin sonucuna göre Yeldana'nın kanında alkol arandı fakat bulunamadı" notunu düştü.





Kaharman'ın erkek arkadaşıyla yaptığı görüşmede vücudunda morluklar olduğunu söyleyen Ağca, raporda bu morluklardan da bahsedilmediğini belirtti.





Ağca, "Ölen kişide ölü lekelerinin vücudun arka kısmında yer alması... Bu bize kişinin öldüğü sıradaki pozisyonu hakkında net bir şey söylemese de öldükten sonra birkaç saat uzanmış vaziyette durduğunu söylüyor. Bu da Yeldana'nın öldükten sonra asıldığı şüphesini artıran bir diğer şey" diye yazdı.





Raporda, Kaharman'ın alnında üç alanda ekimoz tespit edildiği, otopside de bu üç alanında altında kanama izine rastlandığı yer alırken herhangi bir ayrıntı yer almaması da dikkat çekti





Öte yandan Ağca, Kaharman'ın otopsi raporunda yer alan doktor Selma Düzer'in hakkında 2009 yılında Hozat'ta gerçekleşen şüpheli asker ölümünde "Otopside suç delillerini gizlemek" şüphesiyle soruşturma açıldığını da not olarak düştü.





NE OLMUŞTU?

AKP Milletvekili Tolga Ağar'la röportaj yaptıktan bir gün sonra evinde ölü bulunan Yelda Kaharman'ın soruşturma dosyası 16 Ekim 2019 tarihinde kapatılmıştı.

Olayı 2020 yılında kamuoyuna ilk duyuran gazeteci Sedat Sur, Kaharman'ın AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını yazmıştı. İddiaların basında yer almasının ardından birçok habere erişim engeli getirilmişti.

PEKER'İN İTİRAFIYLA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Kaharman'ın şüpheli ölümü, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube'da yayınladığı iddialarla yeniden gündeme gelmişti.

Peker, AKP Milletvekili Tolga Ağar'ı işaret ederek, "Bir gün kızcağız jandarmaya gidip kızcağız bana tecavüz edildi diyor. 18 yaşında. Kız şikayet ediyor, daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası (Mehmet Ağar) aldırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor. Ne kadar enteresan ve ne kadar acı değil mi? Kendi kızımız için dünyaları yakarız dedik ama orada bir garip öldü ve herkes biliyor. Kimse ağzını açmıyor. Hani kadın kuruluşları? Bir tane gördünüz mü bu olay için eylem yapan? E derin devletin başı. Adam ne istiyorsa o oluyor. Şimdi daha da derin oldu" ifadelerini kullanmıştı.

RESMİ KURUMLARDAN YALANLAMA

Söz konusu iddialar üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeldana Kahraman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" ifadeleri kullanılmıştı.

İddiaların odağındaki Tolga Ağar'ın olayı yalanlayan açıklamasının ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapılmış ve şöyle denilmişti:

"Y.K.’nın asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, müteveffayı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı tespit edilerek 16/10/2019 tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karar verildiği anlaşılmıştır."



