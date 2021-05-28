Samanyolu Haber /Gündem / 'Yeliz' bir kez daha Soylu'yu hedef seçti /28 Mayıs 2021 10:53

'Yeliz' bir kez daha Soylu'yu hedef seçti

Kamuoyunda 'Yeliz' olarak bilinen AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almaya devam ediyor. Daha önce Soylu-Metin Külünk tartışmasında Külünk'ün tarafında olan Çamlı, şimdi de Soylu-Çalışkan tartışmasında Soylu'nun karşısında yer aldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e koruma polisi verilmesinde sorumluluğuna işaret ettiği ve emniyet kulislerinde açığa alınacağı konuşulan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'a AKP'li vekilden destek geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olarak da bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'a sahip çıkan Çamlı, "Emperyalist bir darbe girişimi olduğu açık olan, 15Temmuz ihaneti akşam ilk saatlerden itibaren meydanlarda olduğuna şahidim... O geceye ait birkaç resmi olsa da albüm çıkar mı bilmem..." dedi.

Çamlı, daha önce de Süleyman Soylu ile Metin Külünk arasındaki tartışmada Külünk'ün yanında yer almış ve Soylu'ya karşı ağır ifadeler kullanmıştı. Çamlı, Soylu için ayyaş anlamına gelen 'şaribülleyli vennehar' demişti.  

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