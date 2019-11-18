"Horolop şorolop" cevabı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "horolop şorolop bir zihniyet" diye niteleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya cevap gecikmedi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Tam da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu düzeni tarif etmiş." ifadelerinin kullandı.





HOROLOP ŞOROLOP ADAM ŞUDUR: DERİNLİĞİ OLMAYAN...





AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Biz10 TV’de katıldığı bir programda "Stratejik bir şehir olan İstanbul, millî bir zihniyetten alınıp ‘horolop şorolop’ bir zihniyete teslim edildi. Horolop şorolop adam şudur; günübirlik, yevmiyeci, derinliği, ilerisi, background'u olmayan, kâr için, makam için her şeyi yapabilen.” demişti.





Periscope hesabından "Türkiye'nin insan hakları, mağduriyetler ve adalet gündemi" başlıklı yayın yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çamlı'nın ifadelerine cevap verdi.





Tanrıkulu, AKP'ye yönelik eleştirilerde bulundu ve ekledi: "Buna ancak 'horolop şorolop' hükümeti, diyebiliriz. Maalesef siyaseti böyle kavramlaştıran parlamento üyelerimiz, 'Yeliz'ler de var."





SEZGİN TANRIKULU: TAM DA AKP'NİN KURDUĞU DÜZENİ TARİF ETMİŞ





"Neymiş horolop şorolop? Günübirlik, yevmiyeci, rantçı yaşayan, background'u olmayan... Kimi tarif etmiş 'horolop şorolop' diyerek?" sorusunu yönelten Tanrıkulu, "Tam da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu düzeni tarif etmiş; günübirlik, background'u olmayan, yevmiyeci ve rantçı... Böyle bir düzenle karşı karşıyayız." diye konuştu.







AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı (sağda) kırdığı potlarla kendi rekorunu kırıyor.





2016 yılında Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Periscope yayını yapan "@yelizadeley" isimli hesap, AKP İstanbul Milletvetili Ahmet Hamdi Çamlı tarafından kullanıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.





O tarihten bu yana Çamlı, "Yeliz" lakabı ile anılıyor.