Samanyolu Haber /Gündem / 'Yeliz' lakaplı AKP'li Çamlı, Türkiye'nin kuruluşu için 'kanlı darbe' dedi /07 Temmuz 2025 10:15

'Yeliz' lakaplı AKP'li Çamlı, Türkiye'nin kuruluşu için 'kanlı darbe' dedi

'Yeliz' lakabıyla bilinen eski AKP vekili Ahmet Hamdi Çamlı, yaptığı paylaşımda Cumhuriyet'in ilanını 'darbe' olarak niteledi.

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Meclis'te görüşmeler esnasında yaptığı canlı yayında kullandığı rumuz olan 'Yeliz' ismiyle tanınan eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın paylaşımı tartışma konusu oldu. 

Paylaşımında Cumhuriyet'i hedef alan Çamlı, Türkiye'nin kuruluş yılı olan 1923 için "darbe" nitelemesi yaptı.

Çamlı anket açtığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!"


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