Samanyolu Haber /Gündem / Yeliz nam Çamlı'nın danışmanı belediyeye müdür olarak atandı /16 Ağustos 2025 14:07

Yeliz nam Çamlı'nın danışmanı belediyeye müdür olarak atandı

‘Yeliz’ lakabıyla tanınan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın eski danışmanı Aziz Enes Yılmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yeni kurulan AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne atandı. Söz konusu atama belediye meclisinde tartışmalara neden oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yeni oluşturulan AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne Aziz Enes Yılmaz’ın atanması, belediye meclisinde gündeme oturdu. Yılmaz, daha önce ‘Yeliz’ lakabıyla tanınan AKP İstanbul eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın danışmanlığını yapmıştı.

Sözcü’nün haberine göre, CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, bu atamanın Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yapıldığını belirterek, “Başkan, yol arkadaşını seçmiş” dedi.

Küçükkaya, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Yılmaz’ın geçmişte Çamlı ile olan yakın ilişkisine dikkat çekti. Yılmaz’ın, Çamlı’nın danışmanlığının ötesinde, İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nda da birlikte çalıştıklarını vurguladı. Küçükkaya, Çamlı’nın geçmişteki açıklamalarını hatırlatarak, “Cumhuriyeti ‘darbe’ olarak nitelendiren vekilinizin açıklamalarına ne diyorsunuz?” diye sordu.

MECLİS BAŞKANVEKİLİNDEN CEVAP

Meclis Başkanvekili Mustafa Kocaman, eleştirilere cevap vererek, milletvekillerinin açıklamalarının artık siyasi gündemin dışında olduğunu belirtti. Kocaman, “Milletvekili danışmanlarının görevlendirilmesi bize özel bir durum değil. Milletvekillerimizin açıklamalarının üzerinden birkaç seçim geçti. Cumhuriyetle kimsenin kavgası olamaz” dedi.

Kocaman, milletin bu tür atamaları ve açıklamaları takip ettiğini ve değerlendirmeyi yapacak kişinin millet olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür tartışmaların gereksiz olduğunu ifade etti.
