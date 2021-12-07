'Yeliz'den Erdoğan'a büyük gol: Ona kimse inanmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük gündem yaratan dünkü bütçe görüşmeleri konuşması sırasında ilginç bir diyalogun yaşandığı ortaya çıktı.







Kılıçdaroğlu'nun konuşması birçok kez AKP'li vekiller tarafından kesilirken; 45 dakika süren konuşma bir hayli gergin geçti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini sık sık kesen AKP'li vekiller arasında önde yer alan Ahmet Hamdi Çamlı'ya verdiği cevap Meclis'i kahkahaya boğmuştu. Kılıçdaroğlu, Çamlı'nın sözünü kesmesi sonrası CHP sıralarına dönerek "Arkadaşlar Yeliz konuşuyor" demişti.







Çamlı'nın Kılıçdaroğlu'na sürekli laf attığı sırada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili de büyük bir 'gaf'a imza attığı öğrenildi. Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmalara göre Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası verileriyle ilgili konuşurken Erdoğan'ı kast edip "Bana inanmıyorsanız sizin inandığınız bir iktisatçı var ona sorun" demesi üzerine Çamlı "ona kimse inanmıyor ki" diye yanıt verdi.





Meclis tutanaklarındaki ilgili bölüm şöyle:





KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Vergi veriyorsun, tamam, eyvallah. Vergiyle yap, eyvallah, itirazımız yok. Ya beni borçlandırıyorsun, torunları da borçlandırıyorsun. Üstelik dolar bazında borçlandırıyorsun. Ya bunun ahlakla -laf aramızda- bunun milliyetçilikle ne ilgisi var, milliyetçilikle ne ilgisi var. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bakın, neden söyledim? Bu bütçe fakirden fukaradan alıp, garibanlardan alıp, bir avuç zengine, bir avuç tefeciye, bir avuç dolar baronuna para aktaran bütçedir dedim. Kanıt mı? İşte kanıtı bu, daha neyi anlatayım ben size?





Başka bir şey daha: Bakınız...





İshal sorunu var galiba öyle mi, ishal sorunu var galiba? (CHP sıralarından gülüşmeler)





SALİH CORA (Trabzon) - Kendi tarafına...





KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Merkez Bankasının verilerini söylüyorum, Merkez Bankasının verilerini. 31 Aralık 2020-24 Kasım 2021 dolardaki artış 5 lira 20 kuruş, 5 lira 20 kuruş arttı. Bu ne demek? Türkiye'nin dış borçları 2 trilyon lira arttı. Bana inanmıyorsanız sizin inandığınız bir iktisatçı var ona sorun.





AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Ona kimse inanmıyor ki.















