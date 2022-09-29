Yellehciler, imam Mehmet Kutluay'ın işine son verdi

Paylaşım rekoru kıran " Yellehci" videosu ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Şanlıurfalı Mehmet Emin Kutluay'ın dini vaazlar verdiği ve sohbet havasında geçirdiği televizyon programına son verildi.





Program yaptığı televizyon kanalının sahibinin AKP olması nedeniyle parti yönetiminin baskı yaptığı iddiası programın son bulmasına neden oldu.





SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI





"Gerek dernek gerek şahsi telefonlarımız susmadığı için cevap yazma vacip oldu. Yaklaşık bir yıldır program yaptığım Güneydoğu TV konuşmamdaki sertlik ve en son gündeme düşen YELLEHCİ videosundan sonra programımı bitirme kararı almıştır.





Oysa ben camide konuşmuştum. TV'de bile değil. Şunu unutmayın dünya hayatıma da mal olsa doğruları her yerde haykırmaya devam edeceğim.





Mehmet Emin Kutluay, Güneydoğu TV'deki programına son verilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi: