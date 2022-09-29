Yellehciler, imam Mehmet Kutluay'ın işine son verdi

Paylaşım rekoru kıran " Yellehci" videosu ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Şanlıurfalı Mehmet Emin Kutluay'ın dini vaazlar verdiği ve sohbet havasında geçirdiği televizyon programına son verildi.
Program yaptığı televizyon kanalının sahibinin AKP olması nedeniyle parti yönetiminin baskı yaptığı iddiası programın son bulmasına neden oldu.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Mehmet Emin Kutluay, Güneydoğu TV'deki programına son verilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi:
"Gerek dernek gerek şahsi telefonlarımız susmadığı için cevap yazma vacip oldu. Yaklaşık bir yıldır program yaptığım Güneydoğu TV konuşmamdaki sertlik ve en son gündeme düşen YELLEHCİ videosundan sonra programımı bitirme kararı almıştır.
Oysa ben camide konuşmuştum. TV'de bile değil. Şunu unutmayın dünya hayatıma da mal olsa doğruları her yerde haykırmaya devam edeceğim.
Konuşmalarımdan dolayı arkamızda duran bizi destekleyen bize her türlü desteğini esirgemeyen değerli büyüklerime ”basın mensubu arkadaşlara ”ve Türkiye'nin her yerinden arayan kardeşlerime ve Urfa halkıma ben teşekkür ediyorum. İnşallah daha farklı mecrada karşınızda olacağım değerli kardeşlerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."